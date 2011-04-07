-TÜRK POLİS TEŞKİLATI 166 YAŞINDA TBMM (A.A) - 07.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Emniyet teşkilatının eğitim düzeyinin son yıllarda önemli ölçüde artığını, bunun, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesinin etkenlerinden birisi olduğunu söyledi. Şahin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 166. yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Osman Güneş ve Polis Teşkilatı heyetini kabul etti. Güneş, Türk Polis Teşkilatının, özellikle son yıllarda yapılan değişikliklerle artık sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede hizmet veren, uluslararası platformlarda görev alan teşkilat haline geldiğini söyledi. Halkın polis teşkilatında duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneş, "Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı, 2010 yılında yayımlanan ankete göre, 2009 yılında vatandaşların memnuniyet duyma oranı yüzde 78'e ulaşmıştır. Bu oran, 2003'lü yıllarda yüzde 57'lerdeydi" dedi. TBMM Başkanı Şahin de çağın, değişim ve dönüşüm çağı olduğunu, Emniyet Teşkilatının da bu değişime, dönüşüme uyum sağladığını ifade etti. Teşkilatın özellikle teknolojik imkanlardan en iyi şekilde yararlandığını anlatan Şahin, "Suçlunun tespiti, faili meçhul olayların aydınlatılması bakımından kamuoyunun yeni öğrendiği bir takım yöntemlerle adeta iğneyle kuyu kazarcasına suçluları tespit etiğinizi, çok yakın bir zamanda tüm Türkiye ve dünya yakından izledi" dedi. Emniyet teşkilatının eğitim düzeyinin son yıllarda önemli ölçüde artığını belirten Şahin, şöyle devam etti: "Bu, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesinin etkenlerinden birisidir. Çünkü vatandaşa nasıl davranılır, onun güveni nasıl kazanılır ve vatandaşın güvenliğini sağlarken onların demokratik haklarını da kullanmaya özen göstererek hizmet nasıl yapılır? Bunlar önemli. Bu konuda da son yıllarda önemli gelişmeler olduğu için vatandaşın Emniyet Teşkilatının hizmetlerinden memnuniyeti de artmıştır." Şahin, daha sonra TBMM Koruma Daire Başkanı Mustafa Şentürk ve beraberindekileri kabul etti. -ANITKABİR ZİYARET EDİLDİ- Kutlamalar kapsamında Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Bahrettin Demirer ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören kapsamında Demirer ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Demirer'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Demirer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Atam; Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları 166. yılda çağdaş medeniyet seviyesini aşma yolunda üzerlerine düşeni yerine getirmenin mutluluğu ve gururu ile huzurundadırlar. Ruhun şad olsun." -POLİS ŞEHİTLİĞİNDE TÖREN- Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, şehit polislerin aile ve yakınları ile Emniyet Genel Müdürü Vekili Demirer'in yanı sıra, emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanları da katıldı. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EMŞAD) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz tarafından şehitliğe çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, ayrıca üç kez "saygı atışı" yapıldı. "Saygı atışı" sırasında bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törende konuşan Mustafa Bahrettin Demirer, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet, gazilere de uzun ömür ve mutluluk diledi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okunması ile şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona eren törenin ardından şehitler için Emniyet Genel Müdürlüğü bahçesindeki Hicret Camisinde mevlit de okutuldu. -DSP GENEL BAŞKANI TÜRKER- DSP Genel Başkanı Masum Türker, Türk Polis Teşkilatının 166. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: "Toplumun can ve mal güvenliğini, kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak gibi çok önemli görevler üstlenen polisimiz, yaşamımızda önemli bir değer taşımaktadır. Ülkesi uğruna gerektiğinde canını ortaya koyan, görevini yerine getirmek için gecesini gündüzüne katan polisimizin hakkı ödenmez. Ağır koşullar altında çalışan polisimizin, özlük hakları yeterli düzeye çıkartılarak iyileştirilmeli ve emeklerinin hakkı verilmelidir. Ülkemiz için şehit düşen polislerimize rahmet, ailelerine başsağlığı, özveriyle çalışan Polis Teşkilatı mensuplarımıza sağlık ve başarı dileklerimizi iletiyor, Türk Polis Teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."