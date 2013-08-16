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'Türk pilotlar profesyonel bir grup tarafından kaçırıldı'

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotların kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

16 Ağustos 2013 04:08

 
Lübnan güvenlik güçleri kaçırma operasyonuna ilişkin önemli bilgilere ulaştı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'ta Türk pilotların kaçırılmasına ilişkin soruşturma, "kaçırma operasyonunun nasıl gerçekleştiği" etrafında şekillendi. 
Zanlıların telefon görüşmelerini belirli bir yerde gerçekleştirmediğinin tespit edildiği, bu nedenle pilotların profesyonel bir grup tarafından kaçırıldığının düşünüldüğünü aktaran kaynaklar, Lübnan güvenlik güçlerinin "kaçırma operasyonunu düzenleyen kişilerin peşinde" olduğu kaydedildi. 
Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunda kaçırma operasyonuna ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığını belirten kaynaklar, gözaltına alınanların serbest bırakılıp bırakılmayacağının 48 saat içinde belli olacağını ifade etti. 
Türk pilotların kaçırılması soruşturmasında Suriye'de rehin tutulan Lübnanlılardan Cemil Salih'in kayınbiraderi Muhammed Salih'in sorgusunda verdiği isimler doğrultusunda dün 4 kişi gözaltına alınmıştı. 
Lübnan'da 9 Ağustos'ta, İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı. Eylemin sorumluluğunu "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı bir grup üstlenmiş ve grup adına yapılan açıklamada, Türk pilotların, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı karşılığında serbest bırakılabileceği belirtilmişti.

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