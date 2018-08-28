Türk patronlar Trump'ın otelinde buluşacak

Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 300 iş insanının 22 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ı otelindeki konferansa katılacağı öğrenildi. Washington'da yer alan otelin spasını Trump'ın kızı Ivanka Trump işletiyor.

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmamasıyla birlikte ivmelenen ABD-Türkiye geriliminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ürünlerine karşı boykot ilan etmiş, yastık altındaki dövizlerin bozdurulması çağrısında bulunmuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, DEİK üyelerine gönderilen, Trump International Hotel, Washington D.C.'de halk deyimiyle “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirten duyuruda şöyle deniliyor: “Konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler, üst düzey Türk ve Amerikan özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirilecek olup; her sene olduğu gibi, ABD ve Türkiye'deki iş ve yatırım ortamlarına dair görüş alışverişinde bulunulmak üzere çeşitli alanlarda paneller yer alacaktır. Bu sene konferansa eklenen iki önemli yenilik ise Draper Üniversitesi destekleri ile gerçekleştirilecek Girişimcilik ve Yatırım Oturumu ve ikili görüşme imkanıdır.”

Ancak, gelişmelere bakılırsa ilişkilerde iyileşme işaretleri görülmüyor. İş insanları da açıkçası Cumhurbaşkanı'nın söz ettiği konulara girmemeye, o konularda konuşmamaya özen gösteriyor. Ancak, bunun böyle gitmeyeceğini, gitmemesi gerektiğini de sessizce ifade edebiliyorlar.

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütüyor. Yurtiçi ve yurtdışında yatırım imkânlarını araştırıyor. Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlıyor ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine ediyordu.11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanun'la yeni bir yapıya kavuşan DEİK, “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla üstlendi.

DEİK, kurucu kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir “iş diplomasisi” örgütüdür. DEİK'in başkanlığını Nail Olpak, başkan yardımcılıklarını ise Rifat Hisarcıklıoğlu, İsmail Gülle, Abdurrahman Kaan, Mithat Yenigün ve Berna İlter yürütüyor.

Spa'yı Ivanka Trump işletiyor

DEİK/ Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council ATC) tarafından düzenlenen 37'nci ATC-TAİK Ortak Yıllık konferansı 22-24 Ekim 2018 tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek. Nerede olduğunu da yazalım: Trump İnternational Hotel. Otelde cilt bakımı, masaj gibi hizmetler de veriliyor. SPA'nın işletmecisi de Trump'un kızı Ivanka Trump. Bunu, otelle ilgili bilgileri incelediğinizde de okuyabilirsiniz.

Ne ilginç bir durum, Cumhurbaşkanı ve bakanlar Trump'a verip veriştiriyor. Erdoğan, herkesin dolar bozdurması çağrısı yapıyor, Türkiye'nin önde gelen en az 300 civarında iş insanı da Trump'un oteline ve SPA salona dolar yatıracak. (SPA, ‘Sudan gelen sağlık' veya ‘Su ile gelen sağlık” anlamlarına gelir. SPA' nın kökenleri de Romalılara uzanır. Zaman içinde Avrupa'ya yayılan SPA temel olarak su ile yapılan terapi ve bakımları kapsar.)