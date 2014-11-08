Türk özel sektörü en çok İngiltere'den borç aldı

Türk özel sektörünün en fazla borcunun bulunduğu ülke 21,6 milyar dolarla İngiltere oldu. Türk özel sektörünün borcu Nisan ayı itibarıye 203 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, ağustos ayı itibariyle Türk özel sektörünün uzun vadeli en fazla kredi borcunun bulunduğu ülke 21,6 milyar dolarla İngiltere olurken, ikinci sırada 17,8 milyar dolarla Almanya, üçüncü sırada ise 17 milyar dolarla ABD yer aldı. ABD'yi 14,3 milyar dolarla Hollanda, 12,5 milyar dolarla Bahreyn, 10,5 milyar dolarla Lüksemburg, 7 milyar dolarla Fransa, 5,7 milyar dolarla Avusturya ve 3,2 milyar dolarla Belçika izledi.

En fazla borç Avrupa'ya



Özel sektörün Avrupa ülkelerinden aldığı toplam borç 95,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunu 23,4 milyar dolarla Asya ülkeleri, 19,2 milyar dolarla Amerika kıtasındaki ülkeler, 103 milyon dolarla Afrika ülkeleri, 97 milyon dolarla Okyanusya ve kutup bölgeleri takip etti. Borcun alacaklıya göre dağılımına bakıldığında ise söz konusu borcun, 15,9 milyar doları hükümet kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan sağlandı. 26,9 milyar doları tahvil alacaklılarından, geri kalan 122,2 milyar doları da özel alacaklılardan oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun alacaklı ülke dağılımı ve dolar bazında tutarı şöyle:

Birleşik Krallık 21.651.587.476

Almanya 17.847.777.658

ABD 17.026.263.852

Hollanda 14.344.070.822

Bahreyn 12.528.693.949

Lüksemburg 10.505.841.950

Fransa 7.016.852.800

Avusturya 5.759.933.142

Belçika 3.229.722.809

Malta 3.114.954.176