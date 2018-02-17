Türk organik sektörü, dünyanın en büyük organik fuarı BioFach'ta yer aldı

Taner Tüzün / Nürnberg, 17 Şubat (DHA) - Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen BioFach Organik Ürünler Fuarı’na 2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefiyle yola çıkan organik sektöründeki toplam 39 Türk firması katıldı.

Dünyanın en büyük organik fuarı olarak kabul edilen Biofach Organik Ürünler Fuarı’nda Türkiye milli katılım organizasyonu, Türkiye’de organik sektöründe koordinatör birlik olan Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi. Fuarda milli katılım organizasyonu ile 24 Türk firması bulunurken toplamda 39 Türk firması yer aldı.

“Organik sektörde gelişim var”

Türkiye’nin uzun yıllardır Biofach Organik Ürünler Fuarı’nda yerini aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin bu sene 39 firma ile en yüksek katılımın gerçekleştirdiğini, bunun da Türkiye’deki organik sektörünün gelişimini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, son yıllarda tüketici taleplerinde sağlıklı ve güvenilir gıdaların ön plana çıktığına değinen Tarakçıoğlu, organik gıda bilincini artırmak gerektiğini belirtirken, tüketiciler tarafından insan sağlığına uygun, organik, güvenli ve çevreye zarar verilmeden üretilen ürünlerin tercih edildiğini söyledi.

“Hedef 2.5 milyar dolarlık organik ürün ihracatı”

Türkiye’nin organik ürünler ihracatının 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Tarakçıoğlu, “Türkiye’de özellikle Ege Bölgesi’nin organik sektörün üretim merkezi olmasının yanı sıra, ihracatında da önemli bir paya sahip olduğunu, organik ürün ihracatının yüzde 74’ünü Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini belirtmek isterim. Etkinliklerimiz sayesinde Türk organik sektörünün, yıllık 500 milyon dolar seviyesindeki ihracatını, uluslararası fuarlara katılarak 2023 yılında 2.5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Organik tarım dünyada hızla gelişiyor”

Tarakçıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Organik tarım tüm dünyada hızla gelişmekte ve günümüzde 120’den fazla ülkede uygulanmakta. Dünya genelinde organik gıda ve gıda dışı ürün üretim alanı, miktarı ve küresel ticaret hacmi her geçen yıl artıyor. Organik ürün ihracatında katma değerli ve inovatif ürün yaratma şansı da daha yüksek. Biofach Organik Ürünler Fuarı’nda ülkemizden katılım sağlayan firmalar, başta organik kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı gibi organik kuru meyvelerimiz olmak üzere, fındık, fıstık, badem, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve ve sebzeler, baharat ürünleri, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve suları ve konsantreleri, yarı kuru sebzeler, dondurulmuş sebze ve meyveler gibi belli başlı gıda ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunma fırsatı elde etti, iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda potansiyelimizi daha fazla ortaya koyabilmek adına ihracatçı firma ve Türkiye standını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Konsolos ziyaret etti

T.C. Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, Türkiye standını ziyaret etti ve milli katılım organizasyonuyla fuarda yerini alan Türk stantlarını gezerek katılımcılarla temaslarda bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, fuarı ziyaret eden Tarım Bakanlığı Organik Ürünler Daire Başkanı ile de görüşerek Türkiye’de organik tarım ürünlerinin üretiminin artırılması için işbirliği yapılması ve kısa sürede çalışma başlatılması yönünde karar alındığını vurguladı.

14-17 Şubat 2018 tarihleri arasında 29’uncusu düzenlenen Biofach Organik Ürünler Fuarı’na Ege İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Organizasyonu ile katılan Türk firmaları alfabetik olarak şu şekildedir: “Armada Gıda, Bionas Tarım, Biyosam Organik Tarım, Defne Dış Ticaret, Dervişoğlu Tarım Ürünleri, Duru Bulgur Gıda, Ertürk Üzüm Ve Tarım Ürünleri, Farmeks Tarım Ürünleri, Gabay Dış Ticaret, Göçmez Aş., Göknur Gıda, Hattı Gıda, Interorganic Gıda, Işık Tarım Ürünleri, K.F.C. Gıda, Karahan Un, Namsal Gıda, Nimeks Organik Tarım Ürünleri, Pagmat Pamuk Tekstil Gıda Saneks Kuru İncir, Sda Gıda Tarım, Tiryaki Agro Gıda, Tunay Gıda, Yeditepe Organik Tarım Gıda.” (Fotoğraflı)