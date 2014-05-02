Türk Ordusu'nun mevcudu 675 bin

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 623 bin 101'i askeri olmak üzere 675 bin 838 personelin görev yaptığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının personel mevcutlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, TSK'da 343'ü general/amiral, 38 bin 971'i subay, 95 bin 402'si astsubay, 23 bin 479'u uzman jandarma, 51 bin 809'u uzman erbaş ve 3 bin 186'sı sözleşmeli erbaş/er olmak üzere 213 bin 190 uzman personel görev yapıyor.

6 bin 858'i yedek subay ve 403 bin 53'ü erbaş/er olmak üzere 409 bin 911 yükümlü personel bulunuyor.

TSK'nın uzman ve yükümlü olmak üzere askeri personel sayısı 623 bin 101 olarak açıklanırken, 52 bin 737 sivil memur/işçiyle toplam personel sayısı 675 bin 838'e ulaşıyor.