Türk Ordusu'nun Afganistan'daki etkisi büyük

T24-Afganistan'daki koalisyon güçlerinin en yetkili ismi Amerikalı General Stanley McChrystal, Kabil'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NTV'de yer alan habere göre,Afganistan'da bulunan yabancı güçlerin komutanı General McChrystal, Kabil'de yaptığı açıklamada Türk ordusunun Afganistan'daki katkılarının çok büyük olduğuna dikkat çekti. McChrystal, Afgan halkının dilinden en iyi Türk askerlerinin anladığını vurguladı.

McChrystal verdiği röportajda, Afganistan'daki Türk güçleri hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Türk ordusu Afganistan'da benzersiz bir etkinliğe sahip. Uzun zamandır burada görev alıyor ve yaptıkları takdirle karşılanıyor. Türkiye şu anda başkent Kabil'deki ISAF komutanlığını yürütüyor. Türk askerleri çok iyi yetişmiş. Çok geniş bir deneyime sahipler. Türk ordusu, çok profesyonel bir ordu. Aynı zamanda Afgan halkıyla kültürel bağları da var. Diğer koalisyon ordularının böyle bir bağları yok. Dolayısıyla Afgan halkıyla benzersiz bir iletişim kurabiliyor, ortamı çok iyi anlıyorlar. Dolasıyla Türk ordusunun varlığı, koalisyonun geri kalanının başarısı için de önemli."



Türkiye'nin şu anki katkıları da çok değerli

McChrystal, Türkiye'den muharip güç talep edilmesiyle ilgili soruya "Türk askerinin şu andaki katkıları da çok önemli" diyerek yanıt verdi:

"Türkiye burada çok etkili. Türkiye sivil yardım, yönetim, kalkınma ve askeri güvenlik gibi alanlarda her ne yaparsa yapsın çok etkin bir katkı sağlıyor. Bu katkılar çok değerli.

Afganlar için burada olduğumuzu ikna etmeliyiz

Afganistan'daki ISAF ve Amerikan Kuvvetleri'nin komutanı, Obama döneminde değişen Afganistan politikasını da şu sözlerle özetledi:

"Yaptığımız işlerin en önemlilerinden birisi Afgan halkına saygı göstermek ve onları korumak. Yapmaya çalıştığımız en önemli işlerden birisi, sivil kayıpların en aza indirilmesi. Ama zorlu savaşlarda bunu sıfıra indirmek mümkün değil. Biz Afgan halkını onlar için burada olduğumuz konusunda ikna etmeye çalışmalıyız."