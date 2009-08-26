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Türk ordusundan Kürt açılımına destek

The Financial Times, Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un yaptığı açıklamayla Kürt açılımını desteklediğini ileri sürdü.

26 Ağustos 2009 03:00

İngiltere'de yayımlanan The Financial Times gazetesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un dün Zafer Haftası nedeniyle yaptığı açıklamaya işaret ederek, ordunun Kürt açılımını desteklediğini ileri sürdü.

"Türk Ordusundan Kürt Açılımına Destek" başlığıyla yayımlanan haberde, "Dün, Türkiye'nin güçlü ordusu da hükümetin, Kürt yurttaşların haklarını genişletme çabalarına yönelik siyasi tartışmaya dahil oldu" denildi.

Haberde, "İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, tahminlere göre sayıları 12 milyon olan Kürtlerin dil ve kültüre ilişkin haklarının genişletilmesine yönelik planlara yönelik sert bir tepki ile karşı karşıya. Muhalefet partileri, bu açılımın milli birliği tehlikeye atacağı ve teröristlerle pazarlık anlamına gelebileceği endişelerini körüklüyor" ifadeleri yer aldı.

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