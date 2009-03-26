'Türk ordusu sorgulanabiliyor'

İkinci Ergenekon iddianamesi dünya basınında da geniş yankı buldu.



Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından bazıları dava ile bugüne kadar kurtarıcı olarak görülen ve dokunulmaz olduğu düşünülen Türk ordusunun da artık sorgulanabildiğini yazarken, bazıları da davanın Türkiye’yi ikiye böldüğünü savunuyor.



Financial Times



“Liberaller, Ergenekon olarak bilinen örgütle ilgili araştırmanın Türkiye”de “derin devlet” kültürünü öldüreceğini ve çeşitli bürokrat, sivil ve memurların adının karıştığı faili meçhul cinayetleri açığa çıkaracağını umut ediyor.



Ancak son iddianame, 2007’de Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından laiklerin başlattığı organize gösterileri hedef almasıyla, daha çok siyasi bir nitelik taşıyor. İddianame aynı zamanda daha önce dokunulmaz olarak görülen üst düzey askeri yetkililere de ulaşıyor.”



CNN



“Ergenekon davası, ordunun son 50 yılda sivil hükümetleri dört defa devirmesine tanık olan Türk toplumunu ikiye böldü. Muhalifler siyasi bir cadı avı yürütüldüğünü savunuyor ve dindar Başbakan Erdoğan’ı laikleri hedef almakla suçluyor.”



Wall Street Journal



“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 1909 sayfalık iddianame, iktidardaki AK Parti’ye karşı iç karışıklık çıkartmakla suçlanan laik-milliyetçi grup hakkında hazırlanan ikinci iddianame oldu. İddianamede iki emekli general, hükümeti anti demokratik yöntemlerle ve güç kullanarak devirmeye çalışmakla ve 2006 tarihli Danıştay baskınıyla bağlantılı olmakla suçlanıyor. “



ABC News



“Uluslararası Kriz Grubu uzmanlarından, Türkiye hakkında birçok kitabın yazarı Hugh Pope, “Ordunun, Türkiye’yi kurtarılacak ne varsa ondan kurtarmak üzere hazır beklediği şeklindeki eski düşüncenin artık sona erdiğini söyledi”. Türk ordusu artık daha Avrupalı ve Türk toplumu da bütün bu olayları artık geçmişte olduğundan çok farklı biçimde tartışmaya başladı.



Bir zamanlar 28 Şubat ruhunun bin yıl süreceğini söyleyen eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu bile, bugün artık askeri darbelerin geçmişte kaldığını söylüyor. Buna rağmen Türk ordusu anketlerde en güvenilir kurum çıkmaya devam eiyor. Çünkü kamuoyu seçilmiş sivil yetkililerin hala güvenilmez olduğunu düşünüyor.”



El Arabia



“Türkiye’de liberaller, Ergenekon davasının artık Silahlı Kuvvetler’in de dokunulmaz olmadığının bir kanıtı olduğunu söylüyor. Ancak davaya karşı çıkanlar, 2007’de birkaç silahın bulunmasıyla başlayan Ergenekon davasının hükümet muhaliflerini susturmak için kullanıldığını öne sürüyor.



NATO’nun ikinci büyük ordusu olan Türk ordusu, kendisini uzun süredir demokasi ve istikrarın koruyucusu ve siyaset uzmanlarının “Türkiye çökmenin eşiğinde” sendromu adını verdiği sendromun tek çaresi olarak görmekteydi. Bunlar artık geride kalıyor.”



Jerusalem Post



“Ergenekon kapsamında gözaltına alınan veya tutuklanan 219 sanığın çoğu, on yıllardır Türkiye’ye hakim olan asker destekli seçkinleri bir kenara iten Başbakan Erdoğan hükümetinin muhaliflerinden oluşuyor. Hükümet ise bu davayı muhalifleri susturma aracı olarak kullandığı yolundaki suçlamaları reddediyor.”



