'Türk ordusu PKK ile başa çıkamıyor, peşmerge ne yapsın!'

T24 - Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, PKK'ya neden hâkim oldukları bölgeden çıkarmadıkları sorusu üzerine, PKK saldırısıyla 6 şehit verilen İskenderun'un Kuzey Irak'a çok uzak olduğunu söyledi. Barzani, "Evet, bizim 100 bin peşmergemiz var ama Türk ordusunun 1 milyona yakın askeri var. Türk ordusu başa çıkamıyorsa biz ne yapalım" dedi.





Mesud Barzani, İstanbul'da bir grup gazeteciyle Türkiye ziyaretini değerlendirdi. NTV Haber Müdürü ve T24 yazarı Mete Çubukçu'nun haberine göre, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani, PKK'yla mücadele, Kürt açılımı, iki ülke ilişkileri, ABD'nin varlığı, Kerkük ve ekonomi konularında açıklamalarda bulundu.







'Türkiye ile geçmişteki uzak duruş yanlış anlaşıldı'







Barzani, ortak anlayış çerçevesinde çok önemli görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerden çok memnun olduklarını söyleyerek, "Türkiye'yle ortak yanlarımız çok. Geçmiş yıllardaki uzak duruşumuz yanlış anlaşılmalara yol açtı. Ancak artık ilişkiler güçlendi. Şimdi yeni bir dönemdeyiz" dedi.







'Askeri yöntem çözüm değil'







Türkiye'nin teröre karşı mücadelesindeki kaygılarını anlayışla karşıladığını söyleyen Barzani, Türkiye'nin güvenliğiyle kendi güvenliklerinin bağlantılı olduğunu, ancak tecrübelerin, askeri yöntemlerin bir çözüm olmadığını gösterdiğini belirtti.







'BDP de açılıma destek vermeli'







Türkiye'deki "Kürt açılımı" projesinin önündeki birçok engele rağmen sonuna kadar desteklediklerini belirten Barzani, "Tüm engellere rağmen açılıma devam edilmeli. Ahmet Türk ve BDP'lilere de açıkça açılıma destek vermelerini istiyorum. Bunun Kürt halkının çıkarına olduğunu, Kürt ve Türk kardeşliği için herkesin bu açılımın arkasında olmalı" dedi.







'Af, açılımın parçası'







Açılım çerçevesinde tartışılan af konusuna da değinen Barzani "Af, açılımın bir parçası ama zamanında olması lazım. Bu projenin başarılı olması için daha çok konuşulması gerekiyor. Üzerimize herhangi bir rol düşerse bunu yapmaya ve destek vermeye her zaman hazırız" dedi.







'Şiddete karşıyız, farklı çözüm şart'







PKK'nın kullandığı şiddet yöntemine her zaman karşı olduğunu belirten Barzani, “Askeri yöntemlerle çözüme ulaşılmadığını, bir Türk askerinin ya da Kürt’ün ölmesinin kendileri için üzücü olduğunu, farklı bir çözüm bulunması gerektiğini” söyledi.







'PKK ile 1 milyonluk Türk ordusu başa çıkamıyorsa...'







Barzani, "100 bin kişilik peşmergeniz var, PKK' yı kendi bölgenizdeki dağlık bölgeden neden çıkaramıyorsunuz?" sorusuna “Evet, bizim 100 bin peşmerge var ama Türk ordusunun 1 milyona yakın askeri var. Türk ordusu başa çıkamıyorsa biz ne yapalım? Bu işler savaşla çözülemiyor. Çok dağlık ve sarp bir bölgeden bahsediyoruz, kimse o bölgeyi kontrol edemez; geçmişte de böyle oldu. Karşımızda düzenli bir ordu yok, gerilla var. Bunun çözümü başka bir şekilde olmalı” yanıtını verdi. Barzani, 31 Mayıs'ta 6 şehit verilen PKK saldırısı hatırlatarak, İskenderun'un kendilerinin kontrolünde olan Kuzey Irak'a çok uzak olduğuna işaret etti.







'PKK ateşkesi sürdürmeli'







Mesud Barzani, PKK' nın ateşkesi bozması halinde çok yanlış yapacağını ve bunun karşısında olacaklarını da söyledi.







'Kuzey Irak'ta referandum herkesin yararına'







Kerkük konusunda pozisyonunu koruyan ve Anayasa’nın 140. maddesinin hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Kürt Yönetimi Başkanı Barzani "Tavrımız çok açık. Irak ve Kerkük'ün çıkarı bu yöndedir. Rereferandum Kürt-Türk herkesin menfaatinedir. 140. madde uygulandıktan sonra ortak bir yönetime açık olacağız" dedi.







'ABD gittikten sonra da Türkiye ile buradayız'







Barzani, ABD'nin Irak'tan çekilmesiyle ilgili de şunları söyledi: “Türkiye ile ilişkilerinin Amerika'nın çekilmesiyle alakası yok. Amerikalılar yokken biz burdaydık, çekildikten sonra da burada olacağız."







'Bölünme kaygımız yok'







Barzani, “Irak'taki anayasa gerektiği gibi uygulandığı takdirde herhangi bır bölünme kaygımız yok ama Amerika çekilmeden önce siyaset yeniden düzenlenmeli. Herkesi kucaklayacak bir hükümet kurulmalı ve devlet kurumları sağlamlaştırılmalıdır" dedi.







'Ekonominin geleceği parlak'







Ziyaretinde ekonomik konuların da ele alındığını söyleyen Mesud Barzani, “Bu konuda önümüzde aydınlık bir gelecek var. Birçok sorunun çözümü ekonomik ilişkiden geçecektir. Bölgede hayat standardı yükselmektedır. Körfez ülkelerinden gelecek gaz bölgemiz üzerinden Türkiye'ye iletilebilecektir. Bu da ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.



