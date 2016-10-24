Türk ordusu Irak'taki IŞİD hedeflerini vurdu

Başbakan Binali Yıldırım, Peşmerge güçlerinin Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde bulunan Başika kasabasını geri almak için düzenlediği operasyona Türk ordusunun da destek verdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilerin soruları üzerine, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için harekete geçtiler. Bizim Başika Üssü'ndeki askerlerimizden, oradaki unsurlarımızdan yardım istediler. Biz de oradaki topçularla, tanklarla, fırtına obüsleriyle destek veriyoruz" dedi.

Başika kasabası, Peşmerge'nin kuzeyden Musul kent merkezine ilerleyebilmesi için kritik önem taşıyor.

Yıldırım, bir gazetecinin ilerleyen günlerde Musul'a yönelik bir operasyon olup olmayacağına ilişkin sorusuna ise, "Bu ne? Yapılan ne?" yanıtını verdi.

Ankara ile Bağdat arasında son dönemde Türkiye'nin Başika Askeri Üssü üzerinden gerilim yaşanıyor.

Türkiye, IŞİD'i Musul'dan geri almak için gerçekleştirilen operasyonda yer almak istediğini belirtiyor. Ancak, Irak yönetimi, Türkiye'nin operasyona katılmasına sıcak bakmıyor.

Cuma günü Ankara'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da, Türkiye'nin IŞİD'e karşı yapılacak operasyonlara katılmasını istediklerini ve Ankara ile Bağdat yönetimlerinin Musul operasyonuyla ilgili anlaşmaya vardıklarını düşündüğünü söylemişti.

Irak ordusu önderliğinde Musul'un IŞİD'den geri alınması için yürütülen operasyona ABD liderliğindeki koalisyon güçleri hava desteği veriyor.

Operasyona yaklaşık 30 bin Iraklı güvenlik görevlisinin yanı sıra Kürt Peşmergeler, Arap aşiretler ve Şii milisler katılıyor.