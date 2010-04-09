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Dünya

'Türk olarak tanıtılmaya' 5.2 milyon euro tazminat

İsveçli firma tarafından ''Türk yoğurdu'' adı altında üretilen yoğurt kabında fotoğrafı kullanıldığı gerekçesiyle bir Yunanlının istedi.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - İsveç'te bir İsveçli firma tarafından ''Türk yoğurdu'' adı altında üretilen yoğurdun kabı üzerinde fotoğrafı kullanıldığı gerekçesiyle bir Yunanlının tazminat istediği bildirildi.


İsveç radyosunun haberine göre, İsveç genelinde satılan ve büyük ilgi gören Türk yoğurdunun kabının üzerinde fotoğrafı bulunan Yunanlı, Türk olarak tanıtılmak istemediğini belirterek, İsveç'in Jönköping kentinde bulunan Lindahls süt ürünleri firması hakkında Yunanistan'da şikayetçi oldu. Yunanlı, firmadan yaklaşık 5.2 milyon euro tazminat talep etti.


Firma yetkilisi Anders Lindahl ise yoğurt kabının üzerindeki yaşlı adamın fotoğrafını bir fotoğraf ajansından satın aldıklarını ve tüm haklarını ödediklerini açıkladı.


Lindahl, ''Tazminatla ilgili davayı duyunca biz de şaşırdık. Fotograf ajansına bütün telif haklarını ödeyip fotoğrafı satın aldık. Dava açıldıktan sonra hukuk sorumlularımız ile görüştük ve Yunanistan'da hakkımızda tazminat davası açan kişinin davayı kazanma şansının olmadığını öğrendik'' dedi.

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