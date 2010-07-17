-TÜRK OKÇULAR ALTIN MADALYA ''AVLADI'' WINNENDEN (A.A) - 17.07.2010 - Avrupa Açık Hava Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Almanya'nın Winnenden kentinde gerçekleştirilen şampiyona bugün yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı. Şampiyonada, Yusuf Çorba, Sermet Çınar ve Osman Ekşici'den olan klasik yay genç takımı ve Neslihan Çakıroğlu, Selen Özkaya ve Begünhan Elif Ünsal'dan oluşan yıldız kız takımı altın madalya kazandı. Bireyselde Neslihan Çakıroğlu ise finalde gümüş madalyaya uzanan isim oldu. Ayrıca şampiyonada Yağız Yılmaz ve Neslihan Çakıroğlu'ndan oluşan karışık takım da Türkiye'ye altın madalya kazandırdılar. Yağız Yılmaz, Kerem Kırsever, İbrahim Ethem Gülaçar'dan oluşan klasik yay yıldız erkek takımı gümüş, Penbe Bulut ve Özgürcan Alıcı'nın yer aldığı makaralı yay karışık takımı da bronz madalya elde etti. Öte yandan, mayıs ayında İtalya'nın Roverata kentinde düzenlenen şampiyonayla bu müsabakadan elde edilen puanlar doğrultusunda sporculara Avrupa Kupası verildi. Türk sporculardan Yağız Yılmaz ile Neslihan Çakıroğlu birincilik, Yusuf Çorba ile Esra Sülün de üçüncülük kupası kazanmayı başardılar.