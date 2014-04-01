‘Türk öğrenciler sorun çözmede iyi’



OECD, 44 ülkedeki 85 bin öğrencinin problem çözme konusundaki yaratıcılıklarını araştırdığı raporunun sonuçlarını yayınladı.

Malezya, Çin ve Türkiye'deki her sekiz öğrenciden birinin mesleki eğitim programına katıldığı ve öğrencilerin problem çözme konusunda, 2012 yılına ait matematik, okuma ve fen bilimlerindeki yeteneklerin incelendiği PISA araştırmasına katılan öğrencilere kıyasla daha iyi performans gösterdikleri belirtildi.

Ancak Türk öğrenciler yine de OECD ortalamasının altında kaldı. Türk öğrencilerin yalnızca yüzde 2,2'si problem çözme konusunda güçlü bir yeteneğe sahip çıktı.

Almanya'daki gençler ortalamanın biraz üstünde

PISA araştırmasına göre, Almanya'daki öğrenciler, tren bileti alma, harita kullanma, klimayı çalıştırma gibi günlük basit işlere ilişkin problem çözme konusundaki yaratıcılıkta uluslararası ortalamanın çok az üstünde çıktı.

15 yaşındaki gençlerin problem çözme yeteneklerinin incelendiği araştırmanın sonuçları, öğrencilerin 2012 yılındaki PISA araştırması sonuçlarına kıyasla bilim insanlarının beklentilerinin altında çıktı.

Almanya'da problem çözme konusunda öğrencilerin neredeyse yüzde 20'si temel seviyeye ulaşamadı. Japonya ve Kore'de ise bu oran yüzde 7'nin altında çıktı.

Araştırmaya göre, Almanya'da yaşayan 15 yaşındakilerin sadece yüzde 13'ü bu konuda güçlü bir yeteneğe sahip. Finlandiya, Avustralya ve Kanada'da bu oran yüzde 15, Japonya ve Kore'de ise yüzde 20'nin üzerinde çıktı. Öte yandan Alman erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha iyi olduğu tespit edildi. Söz konusu yüzde 13'lük dilimin yüzde 60'ını erkek, yüzde 40'ını da kız öğrenciler oluşturdu.

Bilim insanları, sosyal ve ekonomik durumun yaratıcı problem çözme konusunda diğer PISA okul başarılarından daha az şekillendirici olduğunu bildirdi.