Türk öğrenciler dehşet anını anlattı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kenti yakınlarındaki Winnenden kentinde bulunan Albertville Lisesinde Tim K. (17) adlı Almanın yaptığı katliam sırasında okulda bulunan Türk öğrenciler Kenan Bayrak, Ali Dede, Erdinç Aslan yaşadıklarını anlatarak, "Olay anında biz aşağıdaki kattaydık. Ama çok korktuk" dediler.



Beşinci sınıf öğrencisi Kenan Bayrak olay sırasında matematik dersinde olduklarını ve bir anda silah sesleri duyduklarını belirterek, "Problem çözerken silah sesleri geldi. Öğretmen kapıyı açıp baktı. Kapıyı kilitledi ve ışıkları kapatarak kaçın diye bağırdı. Bizde camdan atlayarak havuzun olduğu binaya kaçtık. Orada toplandık. Hemen ailelerimizi aradık. Kapı arkasından bizi vuracakmış gibi çok korkuya kapıldık. Tim K'yı belinde tabancayla koşarken gördüm" dedi.



Kenan Bayrak tüm bu yaşananlara rağmen okulunu sevdiğini ve değiştirmeyi istemediğini belirtti.



Kenan'ın babası Sinan Bayrak ise olay esnasında iş yerinde olduğunu belirterek, "Olayı haber alır almaz hemen eve geldim. Küçük oğlum abisi Kenan'ın okulda olduğunu söyledi. Hemen okula geldim tam 3 saat bekledim. Çünkü her yeri kitlemişlerdi. Polis kimseyi sokmadı içeriye. Çok kötü bir durum. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.



Türk öğrencilerden 8.sınıf öğrencisi Ali Dede de sınav oldukları sırada silah sesleri duyduklarını ve çok heyecanlandıklarını belirterek, "Kapıyı açtığımızda kaçmakta olan bir kız yere düştü. Hemen içeri sınıfa çektik. Kız herkesi öldürüyorlar kaçın diye bağırdı. Ordan hepimiz camdan dışarı kaçtık" diye konuştu.



7.sınıf öğrencisi Erdinç Aslan önce bir kaç el silah sesi duyduğunu, kısa bir sessizlikten sonra silah seslerinin devam ettiğini belirtti. Aslan ölen öğrenciler adına çok üzüldüğünü kaydetti.



Öte yandan Albertville Lisesinde okuyan bazı gençlerin geçen yıl Tim K'nın okuldaki sınavlarda başarısız olduğunu ve bu nedenle öğretmenini tehdit ettiğini duyduklarını ifade ettiler. Öğretmenin savcılığa durumu bildirmesinin ardından okulun 3 ay boyunca polis koruması altına alındığı, ancak daha sonra normale dönüldüğü ifade edildi.



Okulda öldürülen öğrencilerle aynı sınıfta olan Büşra Paloğlu adlı Türk kızının ise şokta olduğu ve hastanede bir kaç gün kalacağı ifade edildi.



Ailesi kızının sağlık durumunu düşünerek şu anda kimseyle görüşmeyeceğini açıkladı.



Saldırıda hayatını kaybedenler için akşam Winenden kilisesinde bir toplu ayin düzenlendi.

