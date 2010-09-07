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Dünya

TÜRK ÖĞRENCİDEN SARRAZIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU HAMBURG (A.A)

07 Eylül 2010 19:21

-TÜRK ÖĞRENCİDEN SARRAZIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU HAMBURG (A.A) - 07.09.2010 - Almanya'da, Hamburg Yüksekokulu sosyal pedagoji bölümü öğrencisi Serkan Biçen, Müslümanlar ve Türkler hakkındaki eleştirileriyle gündemde olan Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Thilo Sarrazin hakkında suç duyurusunda bulundu. 23 yaşındaki Biçen yaptığı açıklamada, topluma en iyi şekilde uyum sağlamış olan Türkler hakkında bu derece aşağılayıcı sözler sarf eden, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Sarrazin'in halkı kışkırttığını söyledi. Sarrazin'in savunduğu tezlerin sosyal demokrasinin ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade eden Biçen, "Sarrazin ve onun gibi düşünenler SPD'den atılmalı. SPD'ye büyük zarar veriyorlar. Sosyal demokrat bir genç olarak ondan utanıyorum" dedi.

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