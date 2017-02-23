Türk öğrenci ve velilere casusluk suçlaması

Alman basınında Almanya Bilim ve Eğitim Sendikası'nın (GEW) Türkiye kökenli öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik “casusluk” iddiaları geniş yankı buldu.

Funke Medya Grubu'na bağlı Düsseldorf merkezli WAZ gazetesine konuşan Almanya Bilim ve Eğitim Sendikası'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başkanı Sebastian Krebs'in, "farklı kaynaklardan söz konusu kişilerin Türk konsoloslukları tarafından Türk hükümetine yönelik her türlü eleştiriyi bildirmelerini istediklerini öğrendik" sözlerine yer verildi.

Krebs'in açıklamalarında, "öğrencilerden öğretmenlerinin video görüntülerini çekmelerinin dahi istediğini öğrendiklerini" ifade ettiği belirtildi.

Sendikanın iddiası üzerine basında yer alan "casusluk" haberlerinde, Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Türk konsolosluklarında Ocak ayı sonunda bu konuda aile birlikleri, öğretmenler ve imamların katıldığı belirtilen bilgilendirme toplantıları yapıldığına yer verildi. Bu toplantılarda söz konusu kişilerin okullardaki tüm derslerde Türk hükümeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin yapılacak eleştirileri Türk yetkilileri üzerinden Ankara'ya iletmelerinin istendiği öne sürüldü.

Der Spiegel'in haber portalındaki haberde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını eleştiren bir öğretmenin bir öğrencisi tarafından gizlice cep telefonuyla kaydedildiğini ve görüntünün Almanya'daki Türk yetkililerine iletildiğini öne sürüldü.

FÖTED iddiaları kabul etmedi

Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTED'in başkanı Dr. Ali Sak ise Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Haberde, Sak'ın konsolosluklardaki söz konusu toplantılara katıldığını ancak bu toplantılarda eğitimle ilgili sorunların ele alındığını söylediği bildirildi.

Casusluk iddiaları

Son aylarda Almanya'da Türkiye'ye yönelik casusluk iddiaları sıkça gündeme geliyor. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT’in Almanya'da 6 bine yakın casusu olduğuna yönelik iddiaların gündeme gelmişti.

Der Spiegel de kısa süre önce yer verdiği bir haberle Avrupa’nın bazı ülkelerinde Türk konsolosluklarında görevli personelin Gülen sempatizanlarının isimlerini Ankara’ya bildirdiği öne sürülmüştü.

DİTİB imamları

Almanya’da son haftalardaki en önemli tartışma konuları arasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı imamların Almanya'da Türk hükümetine casusluk yaptığı iddiaları oluşturuyor. Almanya iç istihbarat servisi DİTİB’e bağlı 13 imamın, Almanya'daki Gülen taraftarlarını Ankara’ya ihbar ettiğini açıklamıştı. Türkiye ise “casusluk faaliyetleri" yürütmekle suçlanan imamların görevine son vererek geri çağırmıştı.

Geçen hafta G20 kapsamında Almanya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupalı Türk Demokrat Birliği UETD'nin düzenlediği referandum kampanyası toplantısında, "DİTİB'e yönelik eleştirileri reddettiklerini belirtmişti. Çavuşoğlu, DİTİB'e ancak “teşekkür edilebilir” ifadelerini kullanmıştı.

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DW/GA/HS