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Dünya

TÜRK ODASINA 175 BİN ZİYARETÇİ BERLİN (A.A)

31 Temmuz 2010 20:52

-TÜRK ODASINA 175 BİN ZİYARETÇİ  BERLİN (A.A) - 31.07.2010 - Almanya'nın Dresden kentinde Mart ayında açılan ''Türckische Cammer'' (Türk Odası) adlı sergiyi şimdiye kadar farklı ülkelerden yaklaşık 175 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları Müzesi Müdürü Dirk Syndram, yaptığı açıklamada, ziyaretçiler arasında çok sayıda Türk ve Ortadoğu ülkelerinden gelenlerin de bulunduğunu, bu durumu ziyaretçi defterinden tespit ettiklerini belirtti. Dresden Rezidans Sarayı'nın bir bölümünde sürekli olarak halka açılan ve 15. ile 19. yüzyıllar arasında Dresden kralları tarafından toplanan 600 parçadan fazla Osmanlı eserinin yer aldığı sergi için Saksonya eyaleti 5,7 milyon avro harcadı. Sergi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle tarafından 6 Martta açılmıştı.

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