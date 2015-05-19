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'Türk Ocağı' adlı grup, Maltepe Ülkü Ocağı'nı bastı

Maltepe Ülkü Ocakları binasına akşam saatlerinde saldırı yapıldı. 1 kişi tabanca ile yaralandı. Saldırganlardan 4 kişi gözaltına alındı

19 Mayıs 2015 02:09

İstanbul Maltepe'de saat 19.00 sıralarında, Küçükyalı Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 2. katındaki Maltepe Ülkü Ocakları'na saldırı düzenlendi. İddiaya göre, kendilerine 'Türk Ocağı' adını veren bir grup ile Ülkü Ocakları üyeleri arasında öğle saatlerinde başlayan tartışma akşam saatlerinde sopalı-silahlı kavgaya dönüştü.

 

1 kişi silahla yaralandı

 

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Eğri ve Hayati Kılıç’ın haberine göre, Türk Ocağı adlı gruptan yaklaşık 15 kişi, sopalarla Ülkü Ocakları'nı bastı. Bu sırada, ruhsatsız silahını ateşleyen Ülkü Ocakları Maltepe Şube Başkanı E.E., M.A. adlı kişiyi bacağından vurdu. Olay üzerine Ülkü Ocakları binasına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlardan 4 kişi gözaltına alınırken, yaralanan M.A. hastaneye kaldırıldı. Polis, gözaltına alınan 4 kişiyi Ülkü Ocakları binasından çıkarırken, bazı kişiler şüphelilere saldırmak istedi. Polis, 4 şüpheliyi Çevik Kuvvet aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinde 6-7 adet boş kovan bulunurken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

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