-TÜRK MÜTEAHHİTLERİ DÜNYAYI İNŞA EDİYOR BURSA (A.A) - 19.07.2010 - 1972 yılından bu yana yurt dışında 155 milyar dolarlık iş yapan Türk müteahhitlerin, inşaat alanında dünyada Çin'den sonra ikinci sırada geldiği bildirildi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Genel Başkanı Serdar Harp, yaptığı açıklamada,inşaat sektörünün küresel ekonomik krizin etkilerinin görülmeye başladığı 2008 yılında yüzde 8,1 ve 2009 yılında da revize edilmeyen rakamlara göre yüzde 16,3 oranında küçüldüğünü söyledi. Aynı daralmanın yurt dışında da yaşandığını belirten Harp, inşaat sektöründeki gerilemenin, yurt dışında iş yapan iş adamı ve firmaları da olumsuz etkilediğini ifade etti. -4 YILDA 34 YILLIK İŞ- Harp, Türk müteahhitlerinin yıllardır dünyanın birçok ülkesinde milyarlarca dolarlık projeyi hayata geçirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Türkiye'deki inşaat sektörü, ülkedeki ekonomik yönelime paralel olarak 1980'lerin başından itibaren yurt dışında önemli işler yapmaya başladı. Verilere göre, 1972'den 2010 yılına kadar 155 milyar dolar değerinde 5 binden fazla proje üstlenildi. Bu rakamın yarısından fazlasının son dört yılda üstlenilen projelerden oluşması, önümüzdeki yıllardaki iş hacmini katlanarak artacağının göstergesi olarak değerlendirilebilir.'' Yurt dışı yatırımlarına bakıldığında küresel ekonomik krizin etkilerinin görülebileceğini dile getiren Harp, ''2007 yılında 19,5 milyar dolarlık bir yurt dışı iş hacmi varken, krize rağmen bu hacim 2008 yılında 23,6 milyar dolara yükselmiştir. 2009 yılında krizin etkisi açık biçimde görünür olmuştur ve iş hacmi 18,8 milyar dolara gerilemiştir'' dedi. Harp, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde önceliği, Afrika, Ortadoğu ve BDT'nin aldığı göz önünde bulundurulursa, krizin bu bölgelerdeki yayılım sürecinin yurt dışı inşaat hizmetlerine doğrudan yansıyacağının söylenebileceğini kaydetti. -ÇİN'DEN SONRA GELİYORUZ- İMO Bursa Şube Başkanı Necati Şahin de yurt dışındaki yatırımların özellikle son yıllarda ciddi ivme yakaladığını belirterek, Türkiye'nin, dünyada bu alanda Çin'den sonra geldiğini söyledi. Türk müteahhitlerin geçen yılın üzerine çıkmayı hedefleyerek çalıştığını ifade eden Şahin, ''Yurt dışındaki bu yatırımlar, ihracata da olumlu yansıyor. Firmalar, ihtiyaçlarını Türkiye'den alıyor. Bu durum sektöre olumlu yansıyor'' diye konuştu. Şahin, inşaat sektörünün canlanmasının, 200'ün üzerinde ana kalemin sanayi ürünlerinin hareketlenmesi anlamına geleceğini vurgulayarak, bu nedenle inşaatın lokomotif özelliği taşıdığını bildirdi.