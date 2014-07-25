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Türk Musevi Cemaati'nden Amerikan Yahudi Kongresi'ne kınama

Türk Musevi Cemaati, Başbakan Erdoğan'a 2004'te verdiği cesaret ödülünü geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi'ni kınayarak, ‘Kararınızı gözden geçirmenizi istiyoruz’ dedi

25 Temmuz 2014 22:18

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı nedeniyle Tel Aviv Yönetimi’ni Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlemekle suçlamasının ardından 2004’te Erdoğan’a verdiği cesaret ödülünü geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi’ne Türk Musevi Cemaati’nden kınama geldi.

Tolga Tanış’ın Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Musevi Cemaati, resmi internet sitesinden Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen’a açık bir mektup yazarak, örgütün ödülü geri istemesiyle ilgili “Bu kabul edilemez talebinizi kınıyor ve kararınızı gözden geçirmenizi istiyoruz” dedi.

Türkiye ’de muhalefet partilerinin Gazze olaylarından beri Erdoğan’dan bu ödülü geri vermesini istediği ama hükümetin bu baskıları geri çevirdiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: 

“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın kendisine on yıl önce verdiğiniz ödülü iade etmesi yönündeki talebinizi derin bir kırgınlıkla okuduk. Tam da Türk Dışişleri Bakanlığı’nın muhalefet partilerinden agresif bir şekilde gelen ödülü iade etme çağrılarını sert bir biçimde reddettiği ve İsrail’i siyaseten eleştirmenin kesinlikle Yahudi karşıtı açıklamalar olarak yorumlanmaması gerektiğini belirttiği bir sırada, bu kararı çok talihsiz bulduk. 

Kaldı ki, Ortadoğu ’da tanık olduğumuz trajik kayıplar sırasında tüm köprüleri yıkmak uygun değil. Onun yerine bu krize doğrudan ya da dolaylı dahil olan tüm taraflar arasında ortaya çıkmış güven eksikliğini gidermeye çalışmak daha doğru. Dolayısıyla biz, bu kabul edilemez talebinizi kınıyor ve kararınızı gözden geçirmenizi istiyoruz.”

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