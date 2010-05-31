Türk Musevi Cemaati tepkilere katıldı

T24- Türk Musevi Cemaati İsrail’in yardım gemisine yaptığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Hahambaşılık girişimin bu şekilde durdurulması sonrası kamuoyunda oluşan tepkilere katıldıklarını ve üzüntüyü paylaştıklarını belirtti.



Hahambaşılık tarafından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Gazze'ye doğru hareket halinde olan Mavi Marmara gemisine yapılmış olan askeri müdahaleyi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Basınımızdan aldığımız ilk haberlere göre, yapılan müdahalede ölü ve yaralıların olduğu hususu, bu üzüntümüzü fazlasıyla arttırmaktadır. Söz konusu girişimin bu şekilde durdurulmasının ülkemizde yarattığı tepkiye katılıyor ve kamuoyumuzla üzüntümüzü paylaşıyoruz."



"Kamuoyuyla üzüntülerimizi paylaşıyoruz"



Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemiye yönelik saldırıda bulunması sonucunda ölü ve yaralıların olmasının üzüntülerini artırdığını belirtti.



Cenudioğlu, Gazze'ye yardım taşıyan gemilere yönelik saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.



Cenudioğlu, açıklamasında, ''Basınımızdan aldığımız ilk haberlere göre, yapılan müdahalede ölü ve yaralıların olduğu hususu, bu üzüntümüzü fazlasıyla artırmaktadır. Söz konusu girişimin bu şekilde durdurulmasının ülkemizde yarattığı tepkiye katılıyor ve kamuoyuyla üzüntülerimizi paylaşıyoruz'' ifadelerine yer verdi.