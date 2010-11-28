Türk mürettebatı 'panik odası' kurtardı

T24 - Bangladeş'e giden Türk bandıralı bir yük gemisi, Hint Okyanusu’nda Somalili korsanlar tarafından kaçırılmak istendi. Acil yardım sinyali veren Türk mürettebat panik odasına gizlendi, gemicilerin imdadına NATO gemileri yetişti.



Nemtaş Denizcilik'in Türk bandıralı M/V 26 Ağustos kuru yük gemisi, Karadeniz'den aldığı buğdayı Bangladeş'e götürürken, Hint Okyanusu'nda bulunan Sokotra Adası'nın 200 deniz mili doğusunda Somalili deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Haydutları fark eden gemi personeli, acil durumlar için kullanılan ''security attack'' sinyali gönderirken, kendilerini de makina dairesinde bulunan ve dışarıdan saldırılara karşı emniyetli şekilde dizayn edilmiş olan ''panik odasına'' kilitledi.



M/V 26 Ağustos gemisine çıkan korsanlar, panik odasında bulunan 20 personele ulaşamayıp rehin alamayınca, acil sinyali üzerine bölgeye NATO gemilerinin hareket etmesi nedeniyle teknelerine binerek uzaklaştı.



Bölgede görev yapan NATO'ya bağlı Amerikan savaş gemisinin gemiye ulaşmasının ardından mürettebatın panik odasından çıktığı öğrenildi.



Nemtaş Denizcilik A.Ş. Genel Müdürü Tufan Süslüer, deniz haydutlarının kaçırma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve personelin sağlık durumunun çok iyi olduğunu bildirdi.



Süslüer, gemi personeliyle ''panik odasında'' olmaları nedeniyle bir süre irtibat sağlayamadıklarını, fakat daha sonra telefon irtibatı kurduklarını belirterek, ''Şu an NATO'ya bağlı Amerikan savaş gemisi, 26 Ağustos gemisinin yanında bulunuyor. Prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. İşlemler bitince gemi Bangledeş'e doğru yola çıkacak'' diye konuştu.





