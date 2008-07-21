Türk mühendisler serbest

Afganistan’da geçen hafta kaçırılan iki Türk mühendis, çalıştıkları firmanın fidye ödemesi sonucu serbest bırakıldı. Mühendisler Gökhan Gül ve Erhan Gündüz Türkiye’ye döndü.



ANKARA - Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Gülsen İnşaat için çalışan Türk mühendislerin Türkiye’de olduğunu duyurdu. Mühendisler özel bir uçakla geldikleri Trabzon Havaalanı’nda pasaport işlemleri yapıldıktan sonra, aynı uçakla Elazığ’a gitti.



Afgan polis yetkilileriyse, Türk mühendislerin büyük bir ihtimalle çalıştıkları firmanın fidye ödemesiyle serbest bırakıldıklarını söyledi. Afgan polisi, Türk mühendisleri kaçıranların daha önce Karzai hükümetini destekleyen, ancak şimdi bu yönetime karşı mücadele eden kişiler olabileceğini de belirtti.



İran sınırı yakınındaki İslamkale’de bir projede çalışan Türk mühendisler, geçen hafta, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılmıştı.



Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu duyurmuştu.

