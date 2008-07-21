T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk mühendisler serbest

Afganistan’da geçen hafta kaçırılan iki Türk mühendis, çalıştıkları firmanın fidye ödemesi sonucu serbest bırakıldı.

21 Temmuz 2008 03:00

Afganistan’da geçen hafta kaçırılan iki Türk mühendis, çalıştıkları firmanın fidye ödemesi sonucu serbest bırakıldı. Mühendisler Gökhan Gül ve Erhan Gündüz Türkiye’ye döndü.

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Gülsen İnşaat için çalışan Türk mühendislerin Türkiye’de olduğunu duyurdu. Mühendisler özel bir uçakla geldikleri Trabzon Havaalanı’nda pasaport işlemleri yapıldıktan sonra, aynı uçakla Elazığ’a gitti.

Afgan polis yetkilileriyse, Türk mühendislerin büyük bir ihtimalle çalıştıkları firmanın fidye ödemesiyle serbest bırakıldıklarını söyledi. Afgan polisi, Türk mühendisleri kaçıranların daha önce Karzai hükümetini destekleyen, ancak şimdi bu yönetime karşı mücadele eden kişiler olabileceğini de belirtti.

İran sınırı yakınındaki İslamkale’de bir projede çalışan Türk mühendisler, geçen hafta, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24