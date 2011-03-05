Türk mühendisin 'izdihamı' önleyici çözümü

T24

Festivalde izdiham çıkınca







MOBESE’ler yeterli değil



Son isyanlarda uygulandı



Hasar tahmini de yapacak





KİMDİR



Almanya’nın Münih kentinde kısa adıyla DLR diye bilinen Alman Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi’nde çalışan Dr. Beril Sırmaçek, dünyada ilk defa kullanılacak bir projeye imza attı. Asıl görevi deprem simulasyonları için 3 boyutlu kent modelleri geliştirmek olan Dr. Sırmaçek, Alman hükümetinin polisin ihtiyacına yönelik özel başvurusu üzerine, felaket gibi olağanüstü durumlarda insan hareketlerinin nerelerde yoğunlaşacağını belirleyen ve otomatik olarak takip eden bir sistem geliştirdi. Sistem izdihamı önlemek ve toplumsal olaylarda kitle hareketlerini takip edebilmek için kullanılabilecek.Dr. Sırmaçek, test çalışmaları devam eden sistemini Hürriyet’e anlattı. Sırmaçek, Alman hükümetinin geçen yıl “Aşk Geçidi” adı verilen festivalde meydana gelen izdihamda 21 kişinin ölmesi üzerine harekete geçtiğini belirterek projeyi şöyle anlattı:“Almanya’nın Duisburg kentinde geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen felaketin ardından Alman hükümeti Uzay Araştırma Merkezi’ne, “Bu tür olaylar nasıl engellenebilir?” diye başvurdu. Burasının adı Havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi ama, deprem, sel baskını ve tsunami gibi her türlü felakete karşı ön araştırmalar yapılıyor ve sıcak gelişmeler anında takip ediliyor. DLR dünyanın önemli erken uyarı merkezleri arasında sayılıyor. Bunun için toplumsal olaylarda ortaya çıkabilecek panikleri önceden hesaplamak ve ilgili merkezleri zamanında uyarmak için sistem geliştirmemiz istendi. DLR yönetimi de bu projeyle ilgili olarak bize görev verdi.“Gerçi emniyet güçlerinin elinde MOBESE kameraları gibi imkanlar var. Ama Duisburg’ta görüldüğü gibi yeterli gelmiyor çünkü her yere kamera koymanın imkanı yok. Bir de olayların anında görülüp iletişim sağlanması lazım. Bunun için uçak ve uydulardan alınan görüntülerin çok kısa zaman dilimi içinde analiz edilip insan yoğunluğunun nerede çoğalacağını önceden hesaplamak gerekiyor. Bunun için çok özel bir bilgisayar programı geliştirdim. Bu program sayesinde insanlar ve insan kümecikleri saniye içinde görülüp, nereye doğru hereket ettikleri hesaplanıyor. Bunun üzerine de olay yerindeki yetkili emniyet birimlerine gereken önlem alınması için anında haber veriliyor.”“Son olarak da Tunus, Mısır ve Libya’da meydana gelen olayları uzaydan alınan görüntülerle yakın takibe aldık. Gerçi uydu görüntülerinde insanları teker teker seçmek çok zor ama, hareketleri görmek ve nereye doğru yönelme var, hesap etmek mümkün. Bilgisayar programı, hareket yoğunluğuna göre kalabalık yığılmalarını renklere ayırarak en fazla nerede yığılma var anında hesaplıyor. Projenin test çalışmaları bitmek üzere, çok yakında Alman emniyet güçleri bu sitemi gerçek hayatta da kullanacak.”Asil görevinin deprem analizleri yapmak olduğunu belirten Dr. Beril Sırmaçek, “Önemli deprem bölgelerinde kentlerin üç boyutlu modellerini çıkardık. Olası deprem felaketlerinin nerelerde daha çok zarar verebileceği önceden hesaplayabiliyoruz” dedi. Haiti depremi sonrası bölgenin 3 boyutlu modellerini çıkartan Sırmaçek, önceden çalışma yapılsaydı insan kaybının çok daha az olacağını savundu ve “İstanbul da dahil Türkiye için bu tür bir çalışmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği eğitimi gören Dr. Beril Sırmaçek, Yeditepe Üniversitesi’nde doktora çalışması yaptı. Doktora çalışmasının devamı için Münih’e giden Dr. Sırmaçek, buradaki dünyaca ünlü Teknik Üniversite’de araştırma görevlisi olarak işe başladı. Yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken elektronik mühendisi, bir yıl önce Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nde görev yapmaya başladı.