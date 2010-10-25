Türk mucit Edison'un izinde!

T24 - Edison’un ampulü icat etmesinin 131’inci yılı kutlanırken, tüm dünyada aydınlatma teknolojisini baştan aşağı değiştirecek yeni buluş “LED ampul” bir Türk bilim adamının liderlik ettiği mühendis ekibi tarafından geliştirildi.



Ampul elektrik tüketimini yüzde 70 azaltıyor ancak 50 dolarlık fiyatı düşündürdüğü açıklandı. vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Amerikan General Electric Şirket’inin aydınlatma teknolojileri konusundaki ekibinin başında bulunan Türk mühendis Mehmet Arık, ampulü tarihe gömecek buluşları “LED ampulü” ilk kez dünya medyasına gösterdi. Minik LED ampullerin yanyana konulması sonrasında 100 Watt’lık ampullere eşdeğer ışık verebilen bir yeni nesil aydınlatma cihazı ürettiklerini belirten Arık, “Bu teknoloji sayesinde elektrik faturaları büyük ölçüde azalacak ve 2011 yılından itibaren başta Amerika olmak üzere tüm dünyadaki evlerin aydınlatılmasında bu teknoloji kullanılmaya başlanacak” diye konuştu.





Yüzde 70 tasarruf sağlıyor



LED teknolojisi, ışığın yanısıra büyük ölçüde ısı da üreten bir sistem olduğu için bu özel LED ampuller aynı zamanda bir soğutma sistemini de içinde barındırıyor. Türk mühendis Arık tarafından bizzat tasarlanan bu soğutma sistemi de yolcu uçaklarındaki jet motorlarının soğutma sistemleri baz alınarak hazırlandı. General Electric’in geleceğin teknolojisi olarak lanse ettiği bu yeni ampullerin tek dezavantajı ise fiyatları. 20 yıl ömürlü ve düşük elektrik kullanımlı bir LED ampul, 40-50 dolar civarındaki bir fiyatla satışa sunulacak. Ancak uzmanlar, bu süre içerisindeki kullanım sırasında ödenen elektrik faturasının normal ampul kullanımından %70 daha düşük kalacağını, bu şekilde LED teknolojisinin kendisine ödenen fiyatı hak ettiğini savunuyor.





11 patenti bulunuyor



ABD’nin New York eyaletinin başkenti Albany’de yaşayan Mehmet Arık, 1969’da Türkiye’de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında master’ını Miami Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını ise Minneapolis’teki Minnesota Üniversitesi’nden aldı. ABD’deki Stout Mühendislik Teknolojileri firmasında bir yıl baş mühendis olarak görev aldı. Daha sonra Minnesota Üniversitesi’nde yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2000 yılında General Electric’in (GE) Niskayuna’daki Küresel Araştırma Merkezinde yüksek seviyeli termal uzmanı olarak çalışmaya başladı. Halen aynı merkezde görev alıyor. Endüstri ve mekanik mühendisliği alanlarında uzmanlaşan Arık, aynı zamanda GE Araştırma Merkezi’nde proje direktörü olarak da 4 yıldır görev alıyor. Bunun dışında son dört aydan beri Uluslararası Isı ve Kütle Transferi Merkezi’de bilim konseyi üyesi unvanına sahip. Elinde 11 ABD patenti bulunan ve ayrıca 5 patent için de onay bekleyen Arık’ın saygın akademik dergilerde yayımlanmış 30 kadar çalışması var. Uzmanlık alanları arasında hava ve sıvı soğutmalı elektronik, fotonik paketleme ve tıbbi sistemler gibi başlıklar bulunuyor.







