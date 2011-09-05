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Türk mobil hastanesi Somali'de şifa dağıtacak MOGADİŞU/ANKARA (A.A)  

05 Eylül 2011 16:41

-Türk mobil hastanesi Somali'de şifa dağıtacak MOGADİŞU/ANKARA (A.A)  - 05.09.2011 - Son 60 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı ve buna bağlı olarak birçok hastalığın ortaya çıktığı Somali'de Türk doktorlarından sonra Türk mobil hastanesi de şifa dağıtacak. Türkiye'nin yüzde 100 yerli mobil hastane üreticisi Turmaks, Somali'ye seyyar çocuk hastanesi kuruyor.  Uluslararası bir yardım kuruluşu için kurulacak hastane hakkında bilgi veren Turmaks Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Aroymak, 160 yataklı mobil çocuk hastanesinin ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yeni doğan servisi, doğumhane, laboratuvar, enfeksiyon ve karantina bölümleri, röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi, poliklinikler, çamaşırhane, mutfak, tıbbi atık imhası ünitelerini içereceğini açıkladı.  Tasarımı Türk mühendisleri tarafından yapılan hastanenin tam otomatik genişleme özelliğine sahip konteynerlerden oluştuğunu anlatan Aroymak, mobil hastane hakkında şu bilgileri verdi: ''Somali'de kuracağımız mobil hastanede modern bir hastanede olması gereken herşey düşünüldü. Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fabrikamızda tasarımı yapılıp üretilen hastanemizde en kaliteli Türk malı tıbbi malzemeler kullanıldı. Otomatik şişme özelliğine sahip basınç kontrollü çadırlar ile yüzde yüz hijyenik oda ve koridorlar sağlandı. Ameliyathanelerde en hassas filtrasyon özelliğine sahip özel HEPA filtre sistemi kullandık. Hastanelerin aynı zamanda bir yaşam alanı olduğunu düşündüğümüzden doktorların kalması için 60 yataklı lojman da var mobil hastanemizde. Kendinden jeneratörlü olan mobil hastanede doktorlar, klimalı ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinde her türlü ameliyatı yapabilecek.''

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