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Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında Türkiye cuma akşamı İstanbul'da TT Arena Stadı'nda Almanya'yla karşılaşacak.NTV'den saat 21.00'den itibaren naklen yayınlanacak maç Alman basınının da öncelik verdiği konulardan biri haline geldi.Alman Bild gazetesi, "Türk Milli Takımı ne kadar Alman" başlıklı haberinde, Türk Milli Takımı kadrosuna çağrılan 6 futbolcunun Almanya'da yetiştiğini ve 21 yaşına gelene kadar 17 ve 19 yaş Alman Mili takımlarında oynadıklarını yazdı.Haberde, Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Guss Hiddink'in cuma akşamı özellikle Bayer Leverkusen'de top koşturan Ömer Toprak'a bel bağladığını belirtti. Toprak'ın 21 yaşına gelene kadar Almanya için oynadığını hatırlatan Bild gazetesi, ancak geçtiğimiz hafta ani bir karar alarak Türkiye için oynamayı tercih ettiğini vurguladı.Gazete, Ömer Toprak dışında Werder Bremenli orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, Hamburglu futbolcu Gökhan Töre ve Hertha Berlinli Tunay Torun'un da Hiddink'ten forma beklediklerini belirtti. Bild gazetesi ayrıca şu anda İsyanya takımı Real Madrid için ter döken Hamit Altıntop'un Türk Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından olduğunu yazdı. Galatasaraylı Hakan Balta'nın da Hertha Berlin'in alt yapısından geldiği hatırlatıldı.