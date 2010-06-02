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Türk milletvekili Kaplan İsveç'e döndü

02 Haziran 2010 11:14

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı sırasında İsrail askerlerince göz altına alınan İsveç Meclisinin Türk milletvekili Mehmet Kaplan, İsveç'e döndü.

Bu gece TSİ 22.45'de Münih aktarmalı uçakla Stockholm Arlanda Havaalanı'na gelen Mehmet Kaplan'ı, havaalanında eşi Feride Kaplan ile kardeşi, yakınları, arkadaşları ve üyesi olduğu Çevre Partisi yetkilileri karşıladı.

Mehmet Kaplan, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaplan, yeniden evde olmaktan memnun olduğunu ancak hayatını kaybedenler için üzüldüğünü belirterek, yaşananların korkunç olduğunu ve İsrail askerlerinin konvoyda bulunan gemilere korsanlar gibi müdahale ettiğini kaydetti.

Kaplan, İsrail'in, yardım konvoyunda bulunan gemilere, havadan çok sayıda helikopter ve deniz botuyla yüzleri maskeli askerlerle müdahale ettiğini anlatarak, konvoydaki gemilerin uluslararası sularda olduğunu ve gemilerdekilerin silahlarının bulunmadığına dikkati çekti. Kaplan, İsrail askerlerinin saldırısından sonra iki gün tutuklu kaldığını ve bugün sınırdışı edildiğini sözlerine ekledi.

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