'Türk Michael Jordan' Phoenix Suns'ta...

T24 -

NBA takımlarından Phoenix Suns'a transfer olan milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun yeni sezonda giyeceği 19 numaralı formanın numarası, basın toplantısında tanıtıldı.Toplantıda söz alan kulübün başantrenörü Alvin Gentry, ''Steve Nash'in üzerindeki baskıyı kaldırabilecek, topu taşıyabilecek yetenekte bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bu eksikliğimizi Hidayet ile doldurduğumuzu düşünüyorum. Daha önce de onu çok istemiştik. Bizim sistemimiz için harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum'' dedi.Hidayet Türkoğlu ise burada bulunmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:''Phoenix'te tamamen takım oyuncusu olacağım. Burada çok güzel ve özel bir arkadaşlık var. Koç Alvin ile çok güzel bir sistem oluşturmuşlar. Bu arkadaşlığa dahil olacağım.''Phoenix Suns'ın resmi internet sitesinde Hidayet için ''Türk Michael Jordan'' ifadesi yer aldı.İnternet sitesinde, Hidayet'in, 2008-2009 sezonunda NBA Finali'ne yükselen Orlando Magic'in en önemli oyuncularından bir olduğuna vurgu yapılarak, ''Geçtiğimiz sezonu Toronto Raptors'ta geçiren Hidayet, 12.2 sayı, 4.3 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı'' denildi.