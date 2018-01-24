Türk Metal, Afrin operasyonunu gerekçe göstererek eylemleri iptal etti

MESS’e bağlı fabrikalarda çalışan Türk Metal üyesi metal işçileri de Birleşik Metal İş üyesi işçiler gibi 2 Şubat’ta başlayacak grev öncesi uyarı eylemlerini sürdürüyor. Öte yandan Türk Metal, Afrin’e yönelik başlatılan operasyonu gerekçe göstererek kent meydanlarında yapacakları eylemleri sonlandırdığını duyurdu.

Türk Metal’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, kent meydanlarında ya da caddelerde eylem yapmama kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz, yürekleri bir yandan Mehmetçiğimizle birlikte atan, diğer yandan da ailesine, çoluk çocuğuna insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak için ekmeğinin derdinde olan metal işçilerinin, eylemlerini bundan böyle işyerleri içinde, tezgâh başında sürdürmelerine karar vermiştir.”

120 bine yakın Türk Metal üyesi işçi, MESS’e bağlı fabrikalarda 18 Ocak’ta greve çıkma kararı almıştı.

Birleşik Metal üyesi işçiler de dün 2 Şubat’ta greve çıkacaklarını açıklamıştı.