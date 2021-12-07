Türk Metal, 125 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde masayı terk etti

Türk Metal Sendikası, metal grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) ilk altı ay için yüzde 12, diğer altı aylar için ise enflasyon oranındaki teklifini reddetti. Görüşmede 'uyuşmazlık tutanağı' tutuldu. Türk Metal Sendikası, arabuluculuk dönemini başlattığını duyurdu.

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında 12 Ekim 2021 tarihinde başlayan ve 125 bin metal işçisini ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin beşinci oturumda, işveren sendikasının ilk 6 ay için yüzde 12, diğer altı aylar için ise enflasyon oranındaki teklifi reddedildi. Görüşmede, 'toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık tutanağı' tutuldu. Türk Metal Sendikası'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"MESS, sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur"

"Sendikamız Türk Metal, bugüne kadar yürütülen bütün sözleşme müzakerelerinde olduğu gibi bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışıyla hareket etmiş, çalışma barışını bozucu uzlaşmaz bir tavır ortaya koymamıştır. Türk Metal, sözleşmenin masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur. Ancak sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS, bugün yapılan oturumda sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur.

"Sözleşme masası terk edildi, arabulucu süreci başlatıldı"

"Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer altı aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise birinci yıl için yüzde 19,25, ikinci yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır.

"Bu yaklaşım kabul edilemez"

"Sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Türk Metal, MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Türk Metal Sendikası, bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerinin sonuç alınıncaya kadar artarak devam edeceğini ilan etmektedir."