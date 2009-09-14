'Türk medyası kafasını kuma gömüyor'

Hürriyet gazetesinden istifa eden yazar Bekir Coşkun, istifasının nedenlerini açıkladı.



Hürriyet gazetesinden istifa eden yazar Bekir Coşkun, gazetedeki odasını topladı ve arkadaşları ile vedalaştı. Yaklaşık 17 yıldır Hürriyet Gazetesinde köşe yazarı olan ve 29 Ağustos günü aniden izne ayrılan Coşkun, geçen hafta da istifasını vermişti. Coşkun, Cunda adasındaki yazlığından Ankara’ya geldi. Hürriyet'teki odasını toplayan Coşkun yeniden Cunda’ya dönecek ve bir süre sonra da Habertürk’te yazılarına başlayacak.

Kararımı 15 gün önce verdim

Coşkun, Gazeteport’a yaptığı açıklamada istifa kararının ani gelişen bir olay olmadığını belirterek ‘’Ben istifa etmeye 15 gün önce karar verdim. Bu süre içinde de düşündüm. Kararımda bir değişiklik olmadı. Ertuğrul Özkök’ün Umre’den dönüşünü bekledim ve kararını kendisine bildirip uyguladım’’ dedi.

Rekor cezayla ilgisi yok

Aydın Doğan’a verilen vergi cezası ile kendisinin istifasının aynı döneme denk geldiğini ve arada bağlantı kurmaya çalışanlar olduğunu da aktartan Coşkun, ‘’Hiçbir bağı yoktur. Ben bu gazetede 17 yıl geçirdim. Zor dönemlerimiz oldu. Ama bugün Türk basını tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Kafasını kuma gömüyor. Türkiye artık, ılımlı İslam Cumhuriyeti olarak anılıyor. Cumhuriyetin kazanımları bir tarafa atıldı. Laik Cumhuriyeti kaybediyoruz. Medya bunun kaybedilmemesi için savaş verenlerden yana değil. ‘’

Daha önce de istifa ettim

Coşkun daha önce de Günaydın Gazetesinden istifa ettiğini hatırlatarak şunları söyledi.

‘’ Ben mesleğe Ankara’da Hür Anadolu Gazetesinde foto muhabiri olarak başladım. Gazete Süleyman Demirel’i destekliyordu, beni de Demirel’in katıldığı bir nişan törenine gönderdiler. 30 kaset film çektim, filmleri yıkadık, büyük bölümü çıkmadı, çıkanlar da yarımdı. Mesela Demirel’in sadece ayakları gözüküyordu. Beni de hemen kovdular. Sonra Türk Haberler Ajansı'nda Parlamento muhabirliği yaptım. Ardından Karadeniz Haber Ajansı kuruldu ve oraya Genel Müdür oldum. Ama yöneticilik yeteneğim olmadığı için, ajans batma noktasına geldi. Ardından Günaydın gazetesine geçtim. Günaydın’ı Asil Nadir satın alınca ben bu kişinin para kaynağının, pek ak pak olmadığını düşündüğüm için istifa ettim. Zannettim ki, bütün basın beni arayıp iş teklif edecek. Evde üç ay telefon başında bekledim, kimse aramadı. Beklemekten vazgeçtiğim sırada da Zafer Mutlu aradı. Sabah Gazetesi Ankara temsilciliği teklif etti. Orada çalıştım, sonra Hürriyet’e geçtim.’’