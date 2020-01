-Türk mayın gemileri Pire Limanında ATİNA (A.A) - 22.01.2012 - NATO Mayın Harbi Görev Grubu 2 (SNMCMG-2) içindeki iki Türk gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa ve TCG Akçakoca, Pire Limanına geldi. NATO Görev Grubu içindeki diğer ülkelerden gelen 3 mayın gemisi ile toplanarak Girit'e hareket edecek olan gemileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras ziyaret etti. TCG Sokullu Mehmet Paşa gemisini ziyaretinde, Kaptan Abdülhamit Şener komutasındaki görev gücünün mürettabatı tarafından karşılanan Uras, "Görev bölgeme gemilerimiz geldiğinde ziyaret etmek benim için gerçekten bir onur" dedi. Türk Deniz Kuvvetlerinin her zaman olduğu gibi gemilerinin düzeni ve her şeyin kusursuz işlemesiyle örnek bir güç olduğunu belirten Uras, bunu bir kez daha yerinde gördüğünü ifade ederek, "Gemiler uluslararası hukuka göre temsil ettikleri ülkenin toprağıdır. Dolayısıyla şu an Pire Limanındaysak da Türkiye Cumhuriyeti topraklarındayız. Bu da büyükelçi olarak benim için ayrı bir gurur ve sevinç vesilesi" diye konuştu. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere ve İspanya olmak üzere 5 ülkenin yer aldığı NATO Mayın Harbi Görev Gücü'nün komutası 5 senede bir değişiyor. Bu yıl Türkiye'de olan komuta Temmuz ayında İspanya'ya devredilecek. İkisi Türkiye'den diğerleri İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen 5 gemi, Pire Limanından Salı günü ayrılarak bir sonraki liman ziyaretlerini Girit'e yapacak.