-Türk markalarına İtalyan pazarında yoğun ilgi FLORANSA (A.A) - 11.01.2012 - Bu yıl 81'incisi düzenlenen İtalya'nın ve moda dünyasının köklü fuarlarından olan ''Pitti Uomo''da, Türk markaları yoğun ilgi görüyor. İtalya'nın Floransa kentinde, erkek modasına yön veren fuarlardan biri olan ve binin üzerinde markanın katıldığı ''Pitti Uomo'' fuarında, LTB, Ramsey ve Tween gibi Türk markaları da ürünlerini başta İtalyan olmak üzere, dünyanın pek çok yerinden gelen modacılarına sergiliyor. Dün açılan fuar, 13 Ocak Cuma gününe kadar gezilebilecek. Türk firmaları, fuarda gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Türk markalarının yoğun ilgi gördükleri gözlendi. İtalya'nın başkenti Roma'da ilk Türk giyim mağazasını 2005 yılında açan LTB markasının sahibi CAK Tekstil'in yöneticisi Fatih Cakoğlu, 2001 senesinden beri Pitti fuarına katıldıklarını belirterek, "Pitti fuarının bizim için ticari anlamının yanı sıra imaj bakımından da ciddi önemi var. Baktığınız zaman ağırlıkta İtalyan pazarına hitap eden bir fuar gibi gözükse de imajının önemi çok büyük" dedi. İtalya'daki ağlarını genişletmek istediklerini ifade eden Cakoğlu, "Ağı genişletmekle birlikte mağaza kalitesine, bunun yanında da franchising'e ağırlık vermek istiyoruz. 2012'de Milano'da bir mağaza açacağız" diye konuştu. Fuara şu ana kadar olan ilginin iyi olduğunu kaydeden Fatih Cakoğlu, krizi hissetmiyor olmadıklarını, Noel alışverişlerinin geçmiş senelere oranla daha düşük geçtiğini ancak yine de satışlardan memnun olduklarını sözlerine ekledi.