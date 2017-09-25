Türk markaları Hindistan ticaret turundan olumlu izlenimlerle döndü

İstanbul, 25 Eylül (DHA) – İç pazarındaki doygunluk ve başta mağaza kiralamaları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle yurt dışına odaklanan Türk markaları, alternatif pazar arayışlarına hız vermesiyle, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) ilk kez beraber düzenledikleri Hindistan ticaret turuna katılan markalar çok olumlu izlenimlerle Türkiye’ye döndü.

BMD Başkanı Öncel, Zara, H&M, GAP gibi markaların Hindistan’da yerini aldığını belirterek Türk markalarının da bir an önce bu ülkede pozisyon alması gerektiğini söyledi.

İHKİB Başkan Yardımcısı Volkan Atik ise 5-6 saatlik mesafedeki Hindistan’ın 1.3 milyar nüfusunun yarısının 30 yaş altı olduğuna işaret ederek, bu büyük potansiyeli değerlendireceklerini bildirdi

Alkaş Danışmanlık tarafından organize edilen ticaret turunu değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, 1.3 milyarlık nüfusu ile Hindistan’ın devasa bir pazar olduğunu söyledi. Hindistan’ın Türk markalarının zihninde çok uzak bir pazar olarak yer ettiğini belirten Öncel, “Yurt dışına açılım çerçevesinde üyelerimiz arasında anketler yapıyoruz. Hindistan en çok merak edilen ülkeler arasında yer alıyordu” dedi.

Sinan Öncel, Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği ticaret turuna Türkiye’nin önde gelen markalarından AVVA, Colin’s, Collezione, Damat Tween, Dufi, Kiğılı, Mavi, Network, Tuğba ve Twigy’nin katıldığını bildirdi. Landmark, Major Brands, Future Retail ve Reliance’n de aralarında bulunduğu Hindistan’ın önemli yatırımcıları ile 300’ün üzerinde görüşme yaptıklarını vurgulayan Öncel, izlenimlerini ise şöyle anlattı:

“Hindistan’da 460 AVM bulunuyor. Tıpkı Türkiye’deki gibi birer sosyalleşme alanına dönüşen AVM’lerin tamamında dolar ve avro yerine yerel para birimi Rupi ile kiralama yapılıyor. Rusya gibi gelişen pazarların ilk yıllarını andıran görüntülere şahit olduk. 1.3 milyar nüfuslu bu devasa pazar Batılı perakende markalarının radarına son birkaç yılda girdiğini gözlemledik. H&M, Zara, Massimo Dutti, GAP, Banana Republic gibi bildiğimiz Batılı markaların tamamı son 6-7 yılda Hindistan’da mağazalaşmaya başlamışlar.

Örneğin Zara 2010’da Hindistan’a girmiş ve halen 20 büyük mağazası bulunuyor. 2015’te ilk mağazasını açan H&M ise 21 mağazaya ulaşmış bulunuyor.

Bu iki markanın Hindistan’daki agresif büyüme stratejisi bizi çok etkiledi. Biz giderken Hindistan’da bu kadar çok Batılı marka göreceğimizi tahmin etmiyorduk. Hindistan bizim için kolay değil ama zor da değil. İki büyük hazır giyim markamız Hindistan’da bir süredir nabız yokluyorlar. Yakın gelecekte Türk markalarının da bu devasa pazarda küresel rekabete katıldıklarını görmek bizim için sürpriz olmayacak.”

VOLKAN ATİK: 30 YAŞ ALTINDAKİ 600 MİLYON KİŞİ BÜYÜK POTANSİYEL

Mumbai’deki etkinliğe katılan İHKİB Başkan Yardımcısı Volkan Atik ise Hindistan nüfusunun yarısının 30 yaş altında olduğuna dikkat çekerek, bu genç nüfusun ileriye dönek önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi.

Hindistan orta sınıfının sürekli bir büyüme içinde olduğunu ifade eden Volkan Atik, “İHKİB ve BMD olarak Türkiye’nin markalı ihracatını artırmak için ortak hareket etme kararı aldık. İlk kez yurt dışında ticaret heyeti düzenleme kararı aldık. Son derece başarılı geçen organizasyonda beklentilerimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Türk ihracatçıları ve markları olarak 600 milyonun üzerinde genç ve çocuk nüfus ile orta sınıftaki kesintisiz büyümeyi son derece önemsiyoruz. Yaşlı nüfusta gözlemlediğimiz dinsel teslimiyetçi yaklaşım, gençlerde tamamen terse dönmüş durumda. Akıllı telefonlar ve dijital iletişim araçları sayesinde bulundukları yeri, konumu beğenmeyen gençler farklı bir yaşamın özlemi içinde hareket ediyorlar. Geleneksel kıyafetler yerine modern tasarımlara yöneliyorlar.

Halen dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumundaki Hindistan 30 yıl içinde önemli bir tüketim toplumuna dönüşecek. 5-6 saatlik bir uçuş ile varabildiğimiz bu ülke göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir pazar. Daha çok radarımızda tutup, buraya da odaklanmamız gerekiyor. Türk markaları için çok önemli fırsatlar barındıran Hindistan’da markalarımızın önemli başarılara imza atacağına inanıyorum.” dedi.

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