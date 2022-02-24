Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı

Rusya’nın Ukrayna’da askeri hareket başlatması, Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da etkiledi. LC Waikiki’den Colin’s’e ve English Home’a kadar birçok marka, ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre, AVM’lerden konuyla ilgili markalara yazı gönderildi. Ülkede en fazla şubesi bulunan markalardan Colin’s’in 60, LC Waikiki’nin 50 civarında ve English Home’un ise 33 mağazası bulunuyor. Öte yandan markaların, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldığı belirtiliyor.