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Dünya

Türk mallarına yüzde 30 vergi ŞAM (A.A)

27 Aralık 2011 01:37

-Türk mallarına yüzde 30 vergi ŞAM (A.A) - 26.12.2011 - Suriye'de, Türkiye'den ithal edilecek olan Türk menşeli ürünlerden yüzde 30 oranında vergi alınmasını öngören karar tasarısının onaylandığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye Halk Meclisi'nin, Türkiye'den Suriye'ye ithal edilecek olan Türk menşeli bütün ürünlerde, ürün değerinin yüzde 30'u oranında vergi uygulamasını öngören karar tasarısını onaylandı. Haberde, alınacak olan verginin, kalkınmakta olan köylerin yapılanmasında harcanacağı kaydedildi.

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