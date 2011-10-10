Türk malı taksi Erdoğan'ı bekliyor

T24 - Türkiye yerli otomobili tartışırken, Karsan ve Hexagon Studio’nin ortaklaşa geliştirdiği Türk malı taksi V1 yollar için hazır.







Milliyet gazetesinden Levent Köprülü'nin haberine göre, Karsan ve Hexagon Studio tarafından New York taksi ihalesi için geliştirilen “V1”, ihalede kaybetmesine rağmen yoluna devam ediyor. Üretime yakın ilk prototipi gerekli testler için gözlerden uzak bir şekilde yollara çıkarken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı deneme sürüşü için de hazır hale getirildi. Aracın, 2012 yılının mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenerek, tüm dünyaya tanıtılması bekleniyor.

New York Belediyesi ile TLC (Taksi ve Limuzin Komisyonu) tarafından açılan “Geleceğin Taksisi” ihalesi için geliştirilen, finale kadar gelmesine rağmen son anda elenen Karsan’ın Türk malı taksisi, gerçeğe dönüştürüldü. İhaledeki sonuca rağmen “yola devam” kararı alan Karsan, V1’in ilk yürüyen prototipini üreterek yol testlerine başladı.

V1’in testleri gözlerden uzak bir şekilde yürütülürken, aracın kamuflajlı olarak çekilmiş fotoğrafı da, Kanada’da düzenlenen bir kongrenin broşüründe yer aldı. Üretime yakın şekilde tamamlandığı görülen V1’in testleri Hexagon mühendisleri tarafından yürütülürken, çarpışma ve diğer testler için de birden fazla prototipin üretileceği bildiriliyor.





Başbakan’ı bekliyor



İhale sonrası geliştirme sürecine ara vermeyen ve yol testleri için üretime yakın bir prototipi ortaya çıkaran Hexagon Studio, aynı zamanda aracı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması beklenen test sürüşüne de hazır hale getirmiş.

Randevu konusunda gerekli başvurunun haftalar öncesinden yapıldığı ve yanıtın beklendiği belirtilirken, Başbakan Erdoğan, Hexagon mühendisleri dışında bu aracı kullanan ilk kişi olacak.

Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, tamamen Türkiye’de geliştirilen V1’in Türkiye’nin yerli otomotiv markasını yaratma projesinin önemli bir unsuru olduğunu söylerken, aracı ilk olarak, bu yılın başlarında TÜSİAD Genel Kurulu’nda sanayicilere “yüzde 100 Türk markası” çağrısı yapan Başbakan Erdoğan’a test ettirmek istediklerini belirtmişti.

Nahum, “Sayın Erdoğan ‘Nihai ürünü ortaya çıkarın, istediğiniz desteği vereceğiz’ sözleriyle bizim daha fazla motive olmamızı sağlamıştı. O yüzden prototipin yollara çıkış tarihini öne çektik” demişti. Türk otomotiv sanayiinin 2023 yılı vizyonunu yerine getirebilmesi için markalaşmanın önemli olduğuna dikkat çeken Nahum, “Türkiye bu konuda iddialı, niyetli. Biz bu konuda iddialı ve niyetliyiz. Markalaşma yolculuğumuzda hiçbir sekteye uğramadık ve devam ediyoruz” ifadesini kullanmıştı.





Kazanan araçla aynı tarİhte üretİlecek!

New York taksi ihalesini kaybetmesine rağmen geliştirilmeye devam edilen yüzde 100 yerli Karsan V1, kazanan Nissan NV 200 ile aynı tarihlerde yani 2013 yılının üçüncü çeyreğinde üretilmeye başlanacak. Geliştirme çalışmaları çerçevesinde bir başka prototip 2012 yılı başlarında çarpma testlerine sokulacak, mühendislik çalışmaları tamamlanmış nihai prototiplerse 2012 ortalarında hazır olacak.

Karsan, V1’i gelecek yıl mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilemeyi ve dünyaya tanıtmayı da planlarken, aracın Amerikan piyasasına başta engelli aracı olmak üzere farklı versiyonlarla sokulabileceği de ifade ediliyor. Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, aracın engellilere yönelik derneklerce desteklendiğini ve beğenildiğini açıklamıştı.

Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ise, “Başbakan Erdoğan’ın istediği yerli aracı biz geliştirdik. New York taksi projesini kazanamazsak bile dünyanın büyük metropollerine bu projeyi taşıyacağız” demişti.









