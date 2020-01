Türk malı otomobilin sahibi belli oldu

T24 - Koç Grubu, Tofaş’taki ortağı İtalyan Fiat’ın teknolojik desteğiyle Bursa’da ‘Türk malı’ otomobil üretmek için düğmeye bastı. Fiat’ın mevcut modellerinden yola çıkılarak geliştirilecek aracın, tasarım ve mühendislik çalışmalarını Tofaş yapacak.







Hürriyet gazetesinin haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak 2011’de ilk olarak TÜSİAD Genel Kurulu’nda dile getirdiği ve hükümetin 2023 programı içindeki en önemli hedeflerden biri olan ‘Türki oto projesi’ gerçekleşiyor. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a “Artık soyadınız gibi bir markayla yerli otomobilimizi üretelim ve dünyaya diyelim ki, bak bu da artık bizim otomobilimiz. Bunu başaralım” çağrısı yapan Erdoğan’a 1 yıl sonra kesin yanıt hazırlandı. Türkiye’de otomotiv üretiminin yüzde 50’sini gerçekleştiren Koç Holding, Bursa’daki Tofaş tesislerinde İtalyan Fiat’ın teknolojik desteğiyle Türk malı otomobili üretecek. Fiat’ın B veya C sınıfındaki platformlarından biri seçilip, Bursa fabrikasında oluşturulacak 200 bin adetlik ek kapasitede üretim gerçekleştirilecek. İlk etapta 500 milyon Euro harcanacak projeyle ilgili ilk prototipler 2013, ilk model ise 2014 yılında piyasaya çıkacak.





Erdoğan’a ilgimizi ilettim



Yerli otomobille ilgili müjdeyi Detroit Fuarı’nda Fiat ve Chrysler’in CEO’su Sergio Marchionne verdi. İtalyan Fiat’ı krizden, Amerikan Chrysler’i ise iflastan kurtardığı için dünyanın en başarılı CEO’su kabul edilen Marchionne, en başından beri kesinlikle ‘Türk markalı’ otomobil projesinin mümkün olacağını düşündüğünü belirtti. Marchionne, “Bence hükümetin bu adımı kesinlikle doğru. Stratejik olarak bu işle ilgilendiğimi daha önce iletmiştim. Bunu en son eylül ayında Türkiye’ye geldiğimde Başbakan Erdoğan’a da söyledim” dedi.





Başlangıç için gereken bizde



Bu projeyi sahip oldukları alt yapı, bilgi ve teknolojiyi yönlendirerek rahatlıkla geliştirebileceklerini kaydeden Marchionne, şunları söyledi: “Bu konuda ortağımız Koç Holding ve Türk hükümetiyle görüşmelerimiz sürüyor. En kısa zamanda tam çözüm yolunu bulacağız. ‘Türk malı’ otomobilde anlaşılması gereken konu şu, ‘Bir temel altyapınız, tarihiniz ve motorunuz olmadan kağıt üzerindeki bu fikri hayata geçiremezsiniz. Bizim elimizdeki teknoloji ve bilgi birikimi demetiyle çok rahatlıkla yeni bir marka yaratabilirsiniz. İşte bu noktada bizimle çalışmanın yararı bizim bu demete sahip olmamız. Başlangıç için gereken de budur. En kısa zamanda bu yöndeki çalışmalar başlayacaktır.”





Marchionne: Bizim için fırsat yaratır



Sergio Marchionne, “Türk malı otomobil, Türkiye’de bir takım desteklerle pazarda kendine yer açar. Bizim için de Türk malı otomobil projesi önemli. Çünkü bu markanın uluslararası alanda Türkiye üzerinden dağıtılmasıyla büyüme potansiyeli olacağına ve bizim için de önemli fırsat sunağına inanıyoruz” dedi.





Kişisel dostluğumuzla ilişkilerimiz gelişti

Fiat-Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, Koç Ailesi ve Fiat arasındaki ilişkinin göreve geldiği 2004 yılından çok öncelere dayandığını belirterek, “2004’ten sonra gerek benim, gerekse Fiat Grubu Başkanı Johnn Elkan’ın Mustafa Koç ve aileyle olan kişisel dostluğumuzun da etkisiyle iki grubun ilişkileri daha da gelişip büyüdü. Türkiye’de kendini ispat eden çok kaliteli işler yapıyoruz. Türkiye’nin dünya çapındaki gelişmesinden çok memnunuz. Özellikle Tofaş CEO’su Ali Pandır çok iyi işler yapıyor ve markanın pozisyonunu çok iyi yerlere getirdi. Türkiye’deki yatırımımıza devam edip gelişmemizi sürdüreceğiz. Biz Koç’la olan ilişkimizden ötürü Türkiye’de çok rahatız. Bundan sonda yeni fırsatlara bakıyoruz” diye konuştu





Koç’un Türk malı oto planından satırbaşları



Fiat’ın B veya C sınıfı platform ve altyapısı kullanılacak.

Motor ve şasisi ilk etapta Fiat’tan gelecek.

Yedek parça tedariki ve tasarım Türkiye’de gerçekleşecek.

Yatırımın ilk etapta yaklaşık 500 milyon Euro olması öngörülüyor.

İlk prototipin 2013, ilk modelin 2014’te çıkması planlanıyor.

Fiyatının bugünün koşullarıyla

20-25 bin TL olması hedefleniyor.





Farklı bir DNA’sı olmalı, çakışmamalı



Türk malı otomobilin, diğer markalar ve modellerle çakışmaması için DNA’larının farklı olması gerektiğini savunan Sergio Marchionne, şunları söyledi: “Türk markasını çok dikkatli bir şekilde yaratmalıyız. Ortaklarımızla diyaloğumuz devam ediyor. Bu aşamadan itibaren markanın artık Türkiye dışında uluslararası pazarlarda konumlanmasını belirleyip bunların dikkatli bir şekilde etüd edilmesi gerekir. Konuyu Noel öncesinde görüştük bu hafta içinde tekrar ele alacağız.”





Tasarımı Türkiye’de yapılacak



Marchionne, ‘Türk malı oto’ için yapabileceklerini şöyle anlattı: “Mevcut bir platformu verip, rahatlıkla bu işi yapabilir ve bu şekilde işin içine dahil oluruz. Biz her türlü desteği verip üretim yollarını açar, başlangıç için gerekeni yaparız. Ama yedek parça tedariği, yan sanayi ve tasarım gibi diğer etkenler tamamen Türkiye’de geliştirilir.”





Albea’nın yerini alacak Fiat’ın önünü kesmeyecek



Fiat ile birlikte çalıştıkları projenin detaylarını anlatan Tofaş CEO’su Ali Pandır, aracın Albea’nın yerine geçecek ürün olacağını ve üretimi sona eren bu modelin platformunu paylaşacağını açıkladı. Yerli otomobilin B-C segmentinde yer alacağını belirten Pandır, “Fiat’ın hazır teknolojisini, platformunu kullanacağız. Aracın birden fazla versiyonu olabilir. Albea’nın üretiminin bitiyor olması, Fiat için bir şans yaratacak. Albea’nın segmenti çok güçlü. Yerli otomobil markası, Albea’nın yerini alacağı için Fiat’ın diğer modellerinin önünü kesmeyecek, onlarla rekabet etmeyecek. Yani Fiat’ın pazar payını düşürmeyecek aksine yeni bir pazar yaratacağı için satışlarını artıracak” diye konuştu.





200 bin adetlik kapasite



Fiat ile Tofaş’ın üzerinde çalıştığı yerli araç için Bursa fabrikasının yeterli olacağını ifade eden Ali Pandır, projeyle lgili planları şöyle aktardı: “Albea’nın üretimden çıkması Tofaş’a 50 bin adetlik bir yer kazandıracak. Tofaş’ın kapasitesi şu an yıllık 400 bin adet ancak mevcut alan üzerinde 550 bin adede rahat çıkabiliriz. Örneğin yedek parça deposunu dışarı çıkabiliriz. Kuş Serisi’nin hâlâ parçaları, kaputları bile fabrikanın içindeki alanda duruyor. 550 bin adetlik kapasiteyle birlikte, yerli otomobil için 200 bin adetlik üretim hazır hale gelmiş olacak.”





Milyar dolara gerek yok



Ali Pandır, yerli otomobil markasında hükümetin sağlayacağı teşviklerin büyük önem taşıyacağını belirterek, şunları dile getirdi: “Fiat’la yerli oto üzerinde çalışıyoruz. Şu an hükümetin bize sağlayacağı teşvikleri bekliyoruz. Otomotiv Sanayi Derneği’nin (OSD) hazırladığı rapor, yerli otomobil markasının sıfırdan yatırımla üretilmesini içeriyor. Fiat işin içinde olduğu için mevcut yatırımlardan faydalanılacak. Fiat teknolojisini, platformunu ortaya koyacak. Bu yüzden 2-3 milyar dolarlık yatırımlar söz konusu değil. Daha az bir yatırımla yerli marka

yaratılmış olacak.”





25 bin liradan pahalı olmamalı



Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili anketlerin yapıldığını anımsatan Ali Pandır, “Tüketiciler aracın 20-25 bin lira arasında olmasını istiyor. Bence de otomobil ucuz olmalı ki herkes ulaşabilsin. Müşteri 2-3 yaşında ikinci el bir otomobil yerine yerli markayı tercih edecektir bu sayede. Böylece yaratılacak araç, mevcut markaların pazar payından almayacak” dedi.





Koç, Anadol’u Ford desteğiyle üretti



Koç Grubu’nun Türkiye’de seri üretilen ilk otomobil markası olan Anadol’u da Ford Motor Company’nin desteğiyle geliştirmişti. Otosan fabrikasında 1966’da üretimine başlanan Anadol’un motoru Ford’dan alınırken, aracın tasarımını İngiliz Reliatn ve Ogle Design tarafından yapılmıştı. Anadol’da kullanılan ilk motor Ford’un Cortina modelinin 1200 cc’lik Kent motoruydu.