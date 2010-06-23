Türk malı otobüslerin projesi uçak mühendisinden

T24 -

Otobüslerin projeleri uçak mühendislerinden

'Belediye otobüslerinin Ferrari'si'

Otobüslerin "Ferrari"si olarak nitelindirilen uçak mühendislerinin çizdiği, deneyimli ustaların el emeği araçlar, yola çıkmaya hazırlanıyor.Tez Auto İdari İşler Müdürü Özgür Bingöl, yaptığı açıklamada, firmalarının, 21 Aralık 2009'da, İstanbul Mecidiyeköy'de 3-4 milyon dolarlık yatırımla Azerbaycan ve Türkiye ortaklığıyla kurulduğunu söyledi.Belediye ve lüks tipi farklı segmentlerde otobüs üretimi hedefiyle kurulan firmalarının halen yapılanma sürecisinin devam ettiğini vurgulayan Bingöl, Bursa'daki fabrikalarında çok özel bir ekip kurduklarını anlattı.Bursa'da yıllarını bu sektöre vermiş ustaları, Türkiye'deki ilk çift katlı otobüsü üreten usta elleri bir çatı altında topladıklarını ifade eden Bingöl, ''Üst yönetimimiz de kariyer sahibi kişiler. Teknik müdürümüz uçak mühendisi. Kalite yönetim sistemlerini, sadece bayrak sallandırma şeklinde değil gerçekten kaliteyi yakalamak ve yaşatmak için kullanıyoruz'' dedi.Bingöl, fabrikada üretime şubat ayında başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:''Yurt içi ve dışı projelerimiz, imzaladığımız sözleşmeler çerçevesinde üretimimiz sürüyor. Haziran ayında 33 otobüsümüz bitme noktasına geldi. Motor, dingil ve diferansiyeli hariç her şeyini Bursa'da üretiyoruz. Profilden başlayıp, bir otobüs yapıyoruz. 'Bursa'dan yeni bir otobüs markası doğuyor, hatta doğdu' diyebiliriz. Tek millet, iki bayrak altında bir otobüs devi olacağız. 12 ve 9 metre alçak taban ile çift katlı otobüslerde prototip çalışmalarımız halen sürüyor.''Kesinlikle Çin malı malzeme kullanmadıklarına dikkati çeken Bingöl, şunları kaydetti:''Biz özel araç üretiyoruz. Projelerimizi uçak mühendisi çiziyor, usta eller otobüsü yapıyor. Yüksek teknoloji ile tamamen el ürünü otobüs imal ediyoruz. Mekanik, görüntü, konfor, kullandığımız malzemeler ve kalitemizle diğerlerinden farklıyız. Gelecekte bizim reklamımızı otobüs sürücüleri ve yolcular yapacak. Anlaşmalı olduğumuz firma sayesinde bugünden Güney Afrika, Avrupa ve Arap ülkelerine ulaştık.''Bingöl, bu yıl 120, gelecek yıl 360 adet otobüs üreteceklerini vurgulayarak, 2020'de ise yılda bin adetlik üretim gerçekleştirmeyi ve yurt dışında ikinci bir fabrikayı kurmayı hedeflediklerini bildirdi.El üretimi ve özel oldukları için ''belediye otobüslerinin Porshe ve Ferrari'sini' yaptıklarını belirten Bingöl, ''Geniş servis ağını da kuruyoruz. Nerede otobüsümüz varsa orada yedek parçalarımız bulunabilecek. Almanya'da üretilen otobüslerin üzerindeki bir kalitede imalat yapıyoruz'' dedi.Firma olarak dolaylı yoldan bin kişiye iş sağlamış olduklarını ifade eden Bingöl, Bursa'nın istihdamına, vergisine, üretimine, ihracatına önemli katkı sağladıklarını anlattı.