-Türk malı ''akıllı mendiller'' dünya piyasasında BURSA (A.A) - 07.10.2011 - İstanbul'da kurulu bir şirket, bambu lifinden ürettiği ve ''akıllı mendiller'' olarak nitelendirdiği ''Pushclean'' adlı yüzde 100 Türk malı ıslak mendilleri, piyasaya sundu. İki yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ''Made in Turkey'' etiketiyle satılan ve kimyasal hiçbir madde bulunmadığı belirtilen ıslak mendilin, masajda kullanılanından silah, cep telefonu ve makyaj temizleyenine kadar 21 çeşidi bulunuyor. Özsoy Group Genel Müdürü Osman Aban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ıslak mendil alanında farklı bir arayış içine girdiklerini ve yapılan araştırmalar sonrasında söz konusu ürünü geliştirdiklerini söyledi. Henüz tanıtım aşamasında olmalarına rağmen, ürünün tahmin ettiklerinden fazla talep gördüğünü vurgulayan Aban, özellikle Avrupa'dan gelen siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını kaydetti. Üründe bulunan mendil ve suyun içerisinde, alkol, kimyasal veya kanserojen madde bulunmadığına dikkati çeken Aban, ''Mendilde, Dünya Sağlık Örgütü'nün yasaklı listesinde bulunan, insan ve çevreye zararlı hiçbir madde bulunmuyor. Mendilin tamamı bambu ağacı lifinden yapılıyor ve 12 haftada toprak oluyor. Özel bir karışım olan suyun içerisinde de belirttiğim gibi ne alkol ne de zararlı en ufak bir madde bulunmuyor'' diye konuştu. -21 çeşidi bulunuyor- Aban, şu ana kadar 145 ülkede ürünün patentini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Arap Yarımadası'ndan tutun da Avrupa ve Amerika'ya kadar dünyanın birçok yerine ürünleri yolladık. Dediğim gibi şu anda tanıtım aşamasındayız. Maddi beklentimiz şu aşamada çok yok. Önemli olan tamamı Türk malı olan ürünümüzü dünyaya benimsetmek. O nedenle 'şu kadar kazandık' diyemeyeceğim. Ancak 2012'de 50 milyon dolar civarında ihracat yapmayı hedefliyoruz ve şu durumda bu hedefi aşacağımızı görüyoruz.'' Ürünün 21 çeşidinin bulunduğuna işaret eden Aban, ''Birbirinden farklı alanlarda kullanılan çeşitleri bulunuyor. Tıbbi alanlarda, makyaj temizlemek için, silah temizlemek için kullanılan çeşitlerin yanı sıra, kas gevşetici masaj mendili, duş mendili, cep telefonu temizleme mendili gibi değişik çeşitler bulunuyor'' dedi. -''ABD'liler istedi, vermedik''- Osman Aban, ürünü geliştirdikten sonra ticari alanda faaliyet gösteren bazı ABD'li firmaların, şirket sahibi Erol Özsoy'a teklifte bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Biz bu ürünü bir lira kredi almadan, tamamen kendi kaynaklarımızdan yaptık. Ancak ürünümüzün bizim için en önemli özelliği, altında 'Made in Turkey' yazısı. Bu mendiller bu ülkenin malı, Türk malı. Biz Türk malı bir ürünle dünya piyasasında olmak istiyoruz. Ticari alanda görev yapan bazı ABD'li yetkililer, şirketimizin sahibi Sayın Özsoy'a gelerek, 'Gel sana tesis, yer, ne istiyorsan verelim. Tek şartımız var, o da üründe Made in USA yazacak' dediler. Ama ürünümüzde yazan 'Made in Turkey' yazısını, ürünün en önemli özelliği olarak gören ve bununla gurur duyan Özsoy bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.'' -Mendillerin kullanımı- Akıllı mendiller, piyasadaki diğer ürünlerden çok farklı yapıda bulunuyor. 2 santimetre çapında, tablet şeklindeki plastik kutuda, mendil ve ayrı bölümde 8 gram su bulunuyor. Tabletin üzerindeki işaretli noktaya basılınca su, mendile karışıyor, böylelikle ürün, ıslak mendil haline dönüşüp aynı anda tabletten dışarı çıkıyor ve kullanıma hazır hale geliyor.