-TÜRK MAHKUM 18 YIL SONRA YAKALANDI VİYANA (A.A) - 06.01.2011 - Avusturya'nın Hirtenberg hapishanesinden Temmuz 1993'te firar eden Türk mahkum 18 yıl sonra Viyana'da yakalandı. Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu Hirtenberg hapishanesinde onarım çalışmaları sırasında firar eden ve ismi açıklanmayan 47 yaşındaki Türk mahkumun 18 yıl sonra döndüğü Viyana'da ikamet ve çalışma müsaadesi almak isterken yakalandığı bildirildi. Polis yetkilileri, Türk mahkumun firardan sonra Türkiye ve Romanya'da yaşadığını ve bugüne kadar izini kaybettirdiğini belirtti. Rumen bir kadınla Avusturya'ya gelen Türk mahkumun yakalandıktan sonra Hirtenberg hapishanesine gönderildiğini belirten yetkililer, "47 yaşındaki mahkumun, geri kalan 26 ay sekiz günlük cezasını çekeceği ve firardan dolayı ek bir ceza almasının beklenmediğini" ifade etti.