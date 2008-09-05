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Ekonomi

Türk madencileri yurtdışına çıkıyor

Türk madencilik firmaları yurtdışına yönelik projelerde yer edinebilmek için, uluslararası düzeyde bir toplantıya katılmaya hazırlanıyor

05 Eylül 2008 03:00

Madencilik sektöründe yurtiçinde önemli yatırımlar yaparak yurt dışına yönelik ortak proje arayışlarını sürdüren Türk madencilik firmaları, uluslararası düzeyde yapılacak bir toplantıya katılmaya hazırlanıyor.

Polonya'da 7-12 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenecek 21. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarına Türkiye'den 20'nin üzerinde, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketi katılacak.

Ön hazırlıklar ele alınacak

2011 yılında İstanbul’da yapılması kararlaştırılan 22. Dünya Madencilik Kongresi ile ilgili ön hazırlıkların da ele alınacağı kongreye, Türkiye Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi Başkanı Rifat Kont, TKİ Genel Müdürü Selahaddin Anaç, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, İstanbul Teknik Üniversitesinden bazı bilim adamları ile uzmanlar katılacak.

Dünya madenciliğinde yeni teknolojiler

Polonya'da yapılacak toplantı süresince, dünya madenciliğinde yeni teknolojiler, madencilik alanında artmakta olan riskler, iş güvenliği, eğitim, staj, çevre için sürdürülebilir teknolojik gelişmeler, enerji üretiminde kömürün yeri, maden hukuku, yer altı madenciliğinde tasman mühendisliği, kaya mekaniği ve iş emniyetine katkısı, madencilikte iş ekonomisi ve iş idaresi ile diğer madencilik konuları işlenecek.

 

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