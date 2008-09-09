Türk lokumu konuştu

Verbeek: Galatasaray büyük bir takım Verbeek: Galatasaray büyük bir takım

Türkiye'ye geldiğinden beri Avustralya'da gündemin en önemli isimlerinden olan Kewell'ın röportajı, “Türk Lokumu” başlığı ile yayınlandı.Yazıda, Harry Kewell'ın Galatasaray'a gelerek sadece yeni bir sayfa açmadığı, adeta bir kitabı baştan yazmaya başladığı vurgulanırken, oyuncunun “Eğer bu bir kitapsa son beş yılı mühürlenmeli. Aslında hikaye Leeds'ten doğrudan Galatasaray'a transferime atlar gibi olmalı” açıklamasına yer verildi.Kewell'ın TFF Süper Kupa'da daha oyuna girer girmez Kayserispor'a gol attığı ve sonra yaklaşık 10 bin formasının satıldığından bahseden gazete, “Çünkü artık kramponlarını konuşturuyor” ifadesini kullandı."İNSANLAR VE KULÜBÜM FANTASTİK"Avustralyalı yıldızın İstanbul sevgisi için “Türkiye'nin gönüllü turizm elçisi olursa şaşırmamak lazım” diyen muhabir Matthew Hall, oyuncunun şu sözlerini aktardı: “İstanbul muhteşem bir şehir. İnsanlar ve kulübüm fantastik. İhtiyacınız olan her şey burada var. Yemekler olağanüstü. Araba kullanmak biraz çılgınca ama mücadeleyi severim!Tek kelimeyle özetlemem gerekirse heyecan verici. İstanbul insanın gözünü açıyor. Bütün şehir heyecan verici. Buraya gelmeyi ilk düşündüğümde insanlara danıştım ve bana ‘Aa, emin misin?' dediler. Şimdi İstanbul'u tanıyan tanımayan herkese buraya gelmesini söylüyorum.”Röportajda, Kewell'ın milli takımdan arkadaşı Lucas Neill'in görüşüne de yer verildi. “Onun için çok mutluyum” diyen Neill, “Onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Ama bunu bize değilse de bazılarına hatırlatması gerek. Çok talihsiz zamanlar geçirdi ama iddiaya girerim bu sezon patlayacak” şeklinde konuştu.ROMA VE MİLAN İSTEMİŞTİ AMA...Kewell'ın transfer öyküsünü de kaleme alan Matthew Hall, Avustralyalı yıldızın Premiere Lig'den, İspanya'ya; Roma'dan Milan'a kadar sayısız talibi olduğunu ama sakatlık riski nedeniyle kendisine hep şartlı mukaveleler önerildiğini yazdı. Kewell da buna karşılık şunları söyledi: “İlk günden beri ısrarcı olan Galatasaray benim için hep öncelikliydi. Galatasaray gibi bir kulüp bana ‘Evet haydi!' dedi”.Kewell ayrıca, “Günaydın”, “Nasılsınız”dan başlayarak Türkçe öğrendiğini, dinin çok ciddiye alındığı farklı bir kültürle tanıştığını ve her köşede karşısına çıkan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin de Liverpool – Everton rekabetinden bile büyük olduğunu anlattı.Kewell sözlerini şöyle tamamladı: “Arkadaşlarım bana bu derbinin tarifsiz olduğunu anlattı. Anlamam için oynamam gerektiğini söylediler. Tabii ki oynamak isterim ama aslına bakarsanız sadece derbide değil tüm maçlarda oynamak istiyorum. Futbol oynamak ve keyif almak istiyorum. Oynadıkça da kendimi daha iyi hissediyorum.'25 gol atarım, onu yaparım, bunu yaparım' dememi istediğinizi biliyorum. Ama bunlar eskimiş klişeler ve ben bunun yerine sıkıcı gelen bir şey söyleyeceğim: Futbol oynamaktan tekrar keyif alıyorum.”