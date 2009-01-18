'Türk Lokumu' dünya liderlerini eğlendirecek

Dünyanın en gelişmiş sekiz ülkesinin lideri Sardunya Adası'nda toplanacak ve Türk dansöz Nuran Sultan'ı izleyecek



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 10 Temmuz'daki G8 Zirvesi'nin resepsiyonu için; ev sahipliğine yakışır bir sürpriz hazırladı. Konuklarına özel bir gece yaşatmak isteyen Berlusconi, sahneye dansöz çıkarma kararı aldı. Türkiye ve Ortadoğu'daki ünlü dansözlerin menajerleriyle bağlantı kurduran İtalya Başbakanı, Asena'yı 'şişman ve yaşlı' buldu.



Rus zengin Roman Abramovich de arkadaşı Berlusconi'ye, Türkiye ziyaretinde seyrettiği Nuran Sultan'ı önerdi. Berlusconi, görüntülerini izlediği Nuran Sultan'ı beğendi ve 'Tamam' dedi.



Kimler izleyecek



ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Japonya Başbakanı Taro Aso, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Kanada Başbakanı Stephen Harper, Almanya Başbakanı Angela Merkel.