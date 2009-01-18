'Türk Lokumu' dünya liderlerini eğlendirecek

Dünyanın en gelişmiş sekiz ülkesinin lideri Sardunya Adası'nda toplanacak ve Türk dansöz Nuran Sultan'ı izleyecek
İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 10 Temmuz'daki
G8 Zirvesi'nin resepsiyonu için; ev sahipliğine yakışır bir sürpriz
hazırladı.
Konuklarına özel bir gece yaşatmak isteyen Berlusconi, sahneye dansöz
çıkarma kararı aldı. Türkiye ve Ortadoğu'daki ünlü dansözlerin
menajerleriyle bağlantı kurduran İtalya Başbakanı, Asena'yı 'şişman ve
yaşlı' buldu.
Rus zengin Roman Abramovich de arkadaşı Berlusconi'ye, Türkiye
ziyaretinde seyrettiği Nuran Sultan'ı önerdi. Berlusconi, görüntülerini
izlediği Nuran Sultan'ı beğendi ve 'Tamam' dedi.
Kimler izleyecek
ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy, Japonya Başbakanı Taro Aso, İtalya Başbakanı Silvio
Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, İngiltere Başbakanı
Gordon Brown, Kanada Başbakanı Stephen Harper, Almanya Başbakanı Angela
Merkel.