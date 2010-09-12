-TÜRK LİSANSLI ARAZİ KAMYONUNDA GERİ SAYIM ESKİŞEHİR (A.A) - 12.09.2010 - Hisarlar AŞ Genel Müdürü Zafer Türker, Türkiye'nin ilk 4x4 hafif arazi kamyonu TURKAR'ın, bu yıl siparişe bağlı olarak seri üretime geçeceğini söyledi. Türker, makine, kabin ve zirai ekipman, spor ve medikal ürünler, bilgi ve iletişim teknolojileri, ithalat ve ihracat ile otomotiv sektörlerindeki 6 şirketle faaliyetlerini sürdüren Hisarlar Grubun bu yıl yüzde 120 oranında büyümeyi hedeflediğini söyledi. Zafer Türker, 10 yıllık hayalin ürünü olan ilk yerli 4X4 hafif arazi kamyonu TURKAR'da iddialı olduklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Tamamen yerli tasarım olan ve TÜBİTAK'ın desteklediği TURKAR projesinde seri üretime bu yıl başlayacağız. Ülkenin ilk 4x4 hafif arazi kamyonu TURKAR'ın 9 adet prototipi bitmek üzere. Başlangıç aşamasında toplu siparişlerle seri üretim planlıyoruz. Türkiye olarak, kamu-askeri üretim konusunda yurt dışına bağlıyız. Bu konudaki açığı görerek öncelikli olarak kamu-askeri üretim, ikinci olarak belediyeler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üçüncü olarak da bayi ağıyla satış yapacağımız bir organizasyon planı hedefliyoruz. Almanya'ya 1 adet Alakan modeli ihraç ettik. Bu yılın sonunu kadar 40-50 adetlik siparişi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunlar ön sipariş. 2011 Nisanda, Almanya'da, ticari araçlar ve iş makinaları sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarına iştirak edeceğiz. Böylece Avrupa'da bayi ya da distribütörlük tarzında çalışmayı hedeflediğimiz kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.'' -UZAKTAN KUMANDALI TURKAR- Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) TURKAR'ı uzaktan kumandalı otonom hale getirmek için AB projesine girmek istediğini anlatan Türker, şunları söyledi: ''ESOGÜ bize bir projeyle geldi. TURKAR'ı uzaktan kumandalı, donanımlı bir hale getirmek istiyorlar. Bu proje 2 yıl gibi bir zaman alacak olan uzun soluklu bir proje. Yanıbaşımızdaki bir üniversiteyle yürüteceğimiz böyle bir projeye, çok hızlı yol almaya uygun olduğu için yönetim olarak sıcak bakıyoruz.'' Türker, Almanya'da bir firmayla elektrikli araç üretimi konusunda müşterek çalışmalar yaptıklarına da değinerek, ''Bu proje de ticari araçlarda elektrikli ilk model olacak. Üzerinde çalıştığımız proje ile araç, bir şarjda yaklaşık 100 kilometre yol gidebilecek ve saatte 80-90 kilometre hız yapabilecek. Yetiştirebilirsek Nisan ayındaki fuarda sergilemeyi düşünüyoruz'' dedi.