Türk Lirası'nın simgesi yarın açıklanacak

T24 - Merkez Bankası tarafından düzenlenen "TL Simge Yarışması"nın sonuçları yarın açıklanıyor.

Merkez Bankası tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Bankamız tarafından Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak Türk lirasını anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere düzenlenen "TL Simge Yarışması" 8 Eylül 2011 tarih ve 2011-54 sayılı basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştu. Yarışma kapsamında gerçekleştirilen başvurulara yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen tasarımlar ile TL Simgesi olarak kullanılacak tasarım belirlenmiş ve TL Simgesinin farklı bilgisayar ortamlarında güvenli bir şekilde uygulanabilirliğinin gösterimine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Yarışma sonuçlarının açıklanması ve TL Simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımı için 1 Mart 2012 Perşembe günü saat 11.00’de Ankara’da Bankamız İdare Merkezi Konferans Salonu'nda Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenlenecektir.