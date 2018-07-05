Türk Lirası'nın reel değeri tarihin en düşük seviyesinde

Türk Lirası'nın reel değeri Haziran'da tarihin en düşük seviyesindeki gerilemesini sürdürdü.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) TL'deki değer kaybına paralel Haziran ayında da düşüşünü sürdürerek 77,1 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

TCMB 77,85 olarak açıkladığı Mayıs değerini ise 78.23'e revize etti.

Endeks yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'te 89.55 seviyesini almıştı.

Geçen yıl da ağırlıklı aşağı yönlü bir seyir izleyen endeks, 2017 yılını 85,1 değerinden kapadı. Endeks Ocak ayında 85,85'e yükseldikten sonra Şubat'ta 85,19, Mart'ta 83,86, Nisan'da 81,98 değerine geriledi.