Türk Lirası'nın dolar karşısındaki 8 aylık kaybı yüzde 75'i geçti

Dolarda dün yaşanan yüzde 20’lik yükselişle birlikte ekonomi krize girdi. Lirada 2018 başından bu yana dolar karşısındaki kayıp yüzde 75’i geçti.

Günlerdir değer kaybeden Türk Lirası’nda dün dolar karşısında yaşanan yüzde 13’ük kayıp ekonominin krize girdiğini resmen ilan etti. Dolarda rekor 6 lira 83 kuruşa taşındı. Böylece dolar son 5 günde 180 kuruş birden yükselmiş oldu. 2018 yılı başından bu yana liranın dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 77’ye ulaştı.

Türk Lirası’nın Euro karşısında yaşadığı kayıp da sert oldu. Dün sabah saatlerinde Euro, lira karşısında yüzde 20’nin üzerinde değer artışı yaşarak rekorunu 7 lira 55 kuruşa taşıdı. Altın fiyatları da rekora koştu. Gram altının fiyatı yüzde 20 artışla 249 liraya yükseldi.

Geçici bir durum değil

Liradaki sert değer kaybını BirGün’e değerlendiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye’nin artık ekonomik krizde olduğunun adının konması gerektiğini, yaşanan sıkıntının gelip geçici olmadığını söyledi. Karatepe, şöyle konuştu:

”Enflasyon yüksek, cari açık yüksek. Son 12 ayda cari açık 57 milyar dolara ulaşmış ve artarak devam ediyor.

Dolayısıyla büyüme oranınız yavaşlayacak, bunun bütün göstergelerini yaşıyoruz. Özel şirketler kredi borçlarını ödeyemiyorlar. Yarını kimse göremiyor. Dolar dün 5 lira diye şaşırıyorduk, bugün 6 lira seviyeleri normal geliyor. Mevcut durumun 2001 krizinden tek farkı; orada bütün olay bir gecede bütün olay oldu, şimdi zamana yayılıyor. Suyun içinde haşlanıyoruz. Şimdi suyun ısınma derecesi çok arttı. Bildiğin yanıyoruz yani, bu hiç iyiye işaret değil."